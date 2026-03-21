Ця країна майже 10 років очолює рейтинг щастя: що тут цікавого відвідати туристу

Вже багато років поспіль Фінляндія впевнено очолює рейтинг найщасливіших країн світу. Але за цими цифрами ховається ще дещо цікаве – країна пропонує десятки абсолютно різних напрямків для подорожей.

Світовий звіт про щастя знову назвав найщасливішу країну світу, і вже не перший рік поспіль цей статус утримує Фінляндія, розповідає BBC. Держава впевнено очолює рейтинг близько десятиліття, демонструючи стабільний рівень добробуту та якості життя.

Місцеві пояснюють це просто: тут працює система. Високий рівень довіри між людьми, доступна медицина та освіта, соціальна підтримка і відчуття безпеки створюють комфортне середовище для життя. До цього додається ще одна важлива деталь – це близькість до природи, яка для фінів є частиною повсякдення.

Які міста варто побачити туристу у Фінляндії?

Столиця Гельсінкі ідеально підійде для спокійного міського відпочинку: тут поєднуються сучасний дизайн, мистецтво, гастрономія та близькість до моря й природи. Усього за кілька хвилин від центру є ліси, острови й пляжі, а традиційні сауни стали невід'ємною частиною життя.

Для тих, хто мріє про справжню зиму та атмосферу казки, варто вирушити до Рованіємі – серця Лапландії, розповідає Lonely Planet. Тут можна покататися на собачих упряжках, побачити північне сяйво або навіть відвідати резиденцію Санта-Клауса.

Місто Тампере вражає поєднанням індустріальної архітектури та творчої атмосфери. Старі фабрики перетворилися на музеї, ресторани й арт-простори, а поруч – озера та одна з найстаріших саун країни. Любителям зимових курортів сподобається Юлляс – менш людне, але дуже атмосферне місце з ідеальним снігом і навіть сауною прямо в гондолі.

Тампере / фото Visit Finland

Влітку варто звернути увагу на Аландські острови – архіпелаг, де можна подорожувати на велосипедах або човнах, насолоджуючись тишею та природою. Для культурного відпочинку підійде Куопіо – місто серед озер із музеями, галереями та мальовничими краєвидами, або Савонлінна, відоме своїм середньовічним замком і оперним фестивалем.

А якщо хочеться максимально зануритися у північну екзотику, варто відвідати Інарі – центр саамської культури, де можна дізнатися більше про традиції корінних народів. Не менш цікавим є і Турку – колишня столиця з багатою історією, фестивалями та однією з найкращих гастросцен країни.

А для справжніх любителів природи обов'язковим пунктом стане Національний парк Урхо Кекконен – величезна територія дикої природи з лісами, річками та шансом побачити північних оленів чи навіть ведмедів.

