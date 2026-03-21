Ця країна майже 10 років очолює рейтинг щастя: що тут цікавого відвідати туристу
- Фінляндія знову названа найщасливішою країною світу завдяки високому рівню довіри, доступній медицині, освіті та близькості до природи.
- Туристам рекомендується відвідати Гельсінкі, Рованіємі, Тампере, Юлляс, Аландські острови, Куопіо, Савонлінну, Інарі, Турку та Національний парк Урхо Кекконен для різноманітного культурного та природного відпочинку.
Вже багато років поспіль Фінляндія впевнено очолює рейтинг найщасливіших країн світу. Але за цими цифрами ховається ще дещо цікаве – країна пропонує десятки абсолютно різних напрямків для подорожей.
Світовий звіт про щастя знову назвав найщасливішу країну світу, і вже не перший рік поспіль цей статус утримує Фінляндія, розповідає BBC. Держава впевнено очолює рейтинг близько десятиліття, демонструючи стабільний рівень добробуту та якості життя.
Місцеві пояснюють це просто: тут працює система. Високий рівень довіри між людьми, доступна медицина та освіта, соціальна підтримка і відчуття безпеки створюють комфортне середовище для життя. До цього додається ще одна важлива деталь – це близькість до природи, яка для фінів є частиною повсякдення.
Які міста варто побачити туристу у Фінляндії?
Столиця Гельсінкі ідеально підійде для спокійного міського відпочинку: тут поєднуються сучасний дизайн, мистецтво, гастрономія та близькість до моря й природи. Усього за кілька хвилин від центру є ліси, острови й пляжі, а традиційні сауни стали невід'ємною частиною життя.
Для тих, хто мріє про справжню зиму та атмосферу казки, варто вирушити до Рованіємі – серця Лапландії, розповідає Lonely Planet. Тут можна покататися на собачих упряжках, побачити північне сяйво або навіть відвідати резиденцію Санта-Клауса.
Місто Тампере вражає поєднанням індустріальної архітектури та творчої атмосфери. Старі фабрики перетворилися на музеї, ресторани й арт-простори, а поруч – озера та одна з найстаріших саун країни. Любителям зимових курортів сподобається Юлляс – менш людне, але дуже атмосферне місце з ідеальним снігом і навіть сауною прямо в гондолі.
Влітку варто звернути увагу на Аландські острови – архіпелаг, де можна подорожувати на велосипедах або човнах, насолоджуючись тишею та природою. Для культурного відпочинку підійде Куопіо – місто серед озер із музеями, галереями та мальовничими краєвидами, або Савонлінна, відоме своїм середньовічним замком і оперним фестивалем.
А якщо хочеться максимально зануритися у північну екзотику, варто відвідати Інарі – центр саамської культури, де можна дізнатися більше про традиції корінних народів. Не менш цікавим є і Турку – колишня столиця з багатою історією, фестивалями та однією з найкращих гастросцен країни.
А для справжніх любителів природи обов'язковим пунктом стане Національний парк Урхо Кекконен – величезна територія дикої природи з лісами, річками та шансом побачити північних оленів чи навіть ведмедів.
