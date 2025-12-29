Куди найбільше їздили українці у 2025 році, розповість 24 Канал. Дізнайтесь, яким напрямкам віддавали перевагу наші земляки.

Куди планували українці їхати влітку

Передовсім почнемо з опитування від Ribas Hotels Group та Ribas Invest, яке пролило світло на те, куди планували поїхати українці на відпочинок влітку. Воно яскраво продемонструвало вплив воєнного стану та безпекової ситуації в окремих регіонах на те, куди наші земляки хотіли поїхати у відпустку. Згідно з ним, 3,6% наших земляків цьогоріч не мали планів на відпочинок улітку. Водночас 85% зазначили, що відпочиватимуть в Україні, а також 29% респондентів додали, що вирушать ще й за кордон.



Українці планували відпочити влітку в межах України / Опитування Ribas Hotels Group та Ribas Invest

Це цікаво! 83,9% опитаних додали, що під час дії воєнного стану почали рідше відпочивати влітку. Натомість 12,3% респондентів додали, що їхні звички не змінились, а от частіше відпочивають 4,4%.

Куди ж планували їхати українці влітку 2025 року? Серед ключових напрямків, згідно з опитуванням:

Карпати – 75,7%;

Одеса – 48,5%.

Цікаво, що у мандрівників зростала цікавість до Львова – 21,3%, а також Київщини – 16,9%.

Насправді ці цифри не є чимось неочікуваним. Влітку українці прагнули поїхати в Карпати, адже там дійсно можна відчути себе у порівняній безпеці. Втім, ми нагадуємо, що поки Росія здійснює свою агресію на Україну, жоден з регіонів нашої держави не можна навіть умовно назвати безпечним. Якщо ж говорити про Одесу, то в українців традиційно є запит на відпочинок біля моря. Правда, цьогоріч заходити у воду можна було лише на певних пляжах.

Львів же традиційно вабить українців своєю атмосферою та відчуттям, що ти відпочиваєш в одному з європейських міст. Водночас слід розуміти, що підвищений попит на відпочинок спричинило і здорожчання турів.

Як зазначили у Join UP!, цьогоріч на 10 – 15% зросла середня вартість турів по Україні, якщо порівнювати з 2024 роком. Власне, найпопулярнішими напрямками були курорти на Заході нашої держави. Натомість спостерігався нижчий попит на морський відпочинок в Одесі. Пов’язано це як з безпековими обмеженнями, так і зі зростанням цін на проживання у готелях.



Для відпочинку влітку українці обирали Карпати / Фото Oleksandr Ryzhkov

Рейтинг регіонів за обсягами туристичного збору

У жовтні OpenDataBot опублікував рейтинг, у якому можна ознайомитись з регіонами, які принесли найбільший туристичний збір за перші 9 місяців 2025 року. Він дозволив пролити світло на те, скільки коштів мандрівники принесли до місцевих бюджетів та зрозуміти, де ж вони витрачали найбільше грошей.

Отже, за перші 9 місяців 2025 року місцеві бюджети отримали 234,4 мільйона гривень туристичного збору. Звернімо увагу на те, що торік ця цифра була на 36% нижчою. Ба більше, цей показник у півтора раза вищий, якщо порівнювати з періодом до початку повномасштабного російського вторгнення.

Це цікаво! Понад половина туристичного збору – 53% – внески від великого бізнесу, готелів, санаторіїв, а також баз відпочинку. А от 47% надійшли від власників квартир, садиб і невеличких об’єктів, які приймали у себе туристів.

То в яких регіонах були найвищі туристичні збори за січень – вересень 2025 року?

Київ – 51,04 мільйона гривень;

Львівська область – 42,55 мільйона гривень;

Івано-Франківська область – 32,49 мільйона гривень;

Закарпатська область – 21,17 мільйона гривень;

Одеська область – 12,74 мільйона гривень;

Київська область – 13,05 мільйона гривень;

Волинська область – 7,05 мільйона гривень;

Вінницька область – 6,63 мільйона гривень;

Полтавська область – 5,63 мільйона гривень;

Черкаська область – 4,59 мільйона гривень.



Взимку у Львові надзвичайно колоритно / Фото Анастасії Смольєнко для ЛМР

Якщо ви досі не визначились з тим, де ж відпочивати взимку цього року, то ми спробуємо полегшити вам муки вибору. Для цього ми поспілкувались з керівною директоркою Join UP! Іриною Мосулезною. Вона й поділилась порадами для тих, хто ще не визначився.

Куди поїхати відпочивати по Україні взимку?

Якщо хочеться в гори та на лижі – це наші Карпати. Найдорожчий та найпопулярніший курорт Буковель та прилеглі до нього села, або більш бюджетні варіанти – Славсько чи навіть передмістя Трускавця – комплекс Крутогір. Це, до речі, власний комплекс готелю Трускавець 365, який пропонує цікаві тижневі тури з екскурсіями та катанням на лижах,

– рекомендує Ірина Мосулезна.

Якщо ж ви прагнете до сімейного відпочинку без гамору та поспіху, а також для оздоровлення, то вона пропонує розглянути відпочинок у Трускавці, Моршині, Поляні та Сваляві.

"А для міських дослідників – Івано-Франківськ, Ужгород, Львів, Мукачево, Кам'янець-Подільський зі старовинними пам’ятками та історичними центрами, а також їх передмістя зі старовинними замками, ландшафтними парками та безліччю прекрасних місць, які взимку набувають казкової атмосфери затишку", – додала вона.

А для тих, хто уже міркує над подорожжю у 2026 році, ми підготували крутий матеріал. У ньому ми розповіли, якими будуть мандрівки у новому році, куди краще їхати та на чому рекомендують зробити акцент експерти.