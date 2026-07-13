Дубровнік і Спліт влітку переповнені туристами, а тому про спокійні прогулянки поміж історичної архітектури тут можна забути. Експерти Travel Off Path радять звернути увагу на два маловідомі хорватські міста, які мають усі шанси незабаром стати новими туристичними центрами країни.

Які міста у Хорватії набирають популярності?

Задар – це справжній конкурент Спліта, який останнім часом приваблює все більше туристів. Це прибережне місто розташоване на північ від Спліта і також має стародавню архітектуру, римські руїни, колоритні таверни і мальовничу набережну.

У Задарі є одна унікальна локація – "морський орган". Завдяки впливу хвиль і повітря конструкція видає дивовижні звуки. Найатмосферніше тут на заході сонця.

Морський орган у Задарі / Фото Demytr Katriy

Відпустка у Задарі буде дуже насиченою, адже тут можна поєднати пляжний відпочинок з відвідуванням історичних локацій та довгими прогулянками.

Аеропорт Задару збільшує кількість рейсів з Європи і веде переговори про відкриття трансатлантичного рейсу з Нью-Йорка. Злітно-посадкову смугу летовища модернізували і розширили, щоб приймати ще більше туристів.

Задар з висоти пташиного польоту / Фото Depositphotos

Зверніть увагу! Хорватія має красиву природу і дивовижну архітектуру, але навіть тут можуть бути мінуси. Раніше українка, яка відпочивала у цій країні, зізналася, з якими нюансами їй довелося зіштовхнутися і чи вплинули вони на загальне враження від відпочинку.

Друге місто, якому прогнозують туристичний бум, є Пула. Це місто називають "Римом біля моря", адже тут є римська арена, яка нагадує знаменитий Колізей. Вона була збудована ще у першому столітті нашої ери, а нині тут відбуваються концерти. Туристам також варто побачити храм Августа, який був збудований ще 2 тисячі років тому.

Пула – це місто у Хорватії, яке дуже нагадує Італію своєю архітектурою і римськими пам'ятками.

Римська арена у Пулі / Фото Depositphotos

Щоправда, Пула обережно ставиться до масового туризму і не хоче перетворитися у Дубровнік, який заполонили туристи з круїзних лайнерів. Водночас аеропорт Пули щороку обслуговує все більшу кількість відвідувачів, що свідчить про зростання туризму.