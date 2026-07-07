Українка Юлія, яка веде свій тікток-блог @julia_lifestory, відпочивала у Хорватії разом з сім'єю. По приїзду з відпустки вона назвала мінуси, з якими зіштовхнулася у цій країні.

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Які мінуси відпочинку у Хорватії назвала туристка з України?

1. Віддалені локації. Туристка, бронюючи готель, спокусилася на красивий вид з гори і нижчу ціну, а потім дуже пожалкувала про це.

"Що таке 8 – 10 хвилин пішки?" – думали ми. Але про те, що з цієї гори доведеться йти вниз нескінченними сходами під кутом 45 градусів, а потім підійматися назад, ми не подумали. І так чотири рази на день,

– розповіла Юлія.

Якщо ви любите проводити на пляжі цілий день, тоді це не проблема: один спуск – один підйом. Але з маленькими дітьми доводиться повертатися в номер на денний сон, а тому такі походи до моря стають дуже виснажливими. Краще вже заплатити більше, але жити ближче до моря.

Зверніть увагу! Раніше ми розповіли, що треба знати туристам, які вперше їдуть відпочивати у Хорватію: як обрати місто, у який місяць їхати, як пересуватися країною тощо. Ці нюанси важливо знати, щоб спланувати відпустку відповідно до своїх очікувань.

2. Ціни. Під час бронювання відпустки Хорватія не здається особливо дорого. Вартість оренди житла – цілком адекватна, якщо бронювати завчасно. Квитки на літак з Польщі також можна купити досить дешево. Однак вся правда відкривається вже по прильоту, адже ціни у Хорватії "кусаються".

За словами українки, вона заплатила 14 євро (приблизно 712 гривень) за 4 морозива і одну пачку чипсів. А легенька вечеря в ресторані коштувала 100 євро за 5 осіб.

Найвигідніше купувати продукти у великих супермаркетах на виїзді з міст – там ціни дешевші.

Українка розповіла про мінуси відпочинку у Хорватії: відео

3. Галька замість піску. У Хорватії майже нема піщаних пляжів – тут галька, ходити по якій дуже незручно. Однак ця проблема вирішуються спеціальним взуттям, яке також рятує від морських їжаків, яких тут у воді чимало.

За словами українки, жоден з цих мінусів не зміг зіпсувати їй відпустку, адже плюсів у Хорватії було більше.