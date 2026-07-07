Украинка Юлия, ведущая свой TikTok-блог @julia_lifestory, отдыхала в Хорватии вместе с семьей. По возвращении из отпуска она рассказала о минусах, с которыми столкнулась в этой стране.

Читайте также: Сейчас в тренде – север Европы: туристы массово выбирают прохладные направления из-за жары

Какие минусы отдыха в Хорватии назвала туристка из Украины?

1. Удаленные локации. Туристка, бронируя отель, поддалась соблазну красивого вида с горы и более низкой цены, а потом очень об этом пожалела.

"Что такое 8 – 10 минут пешком?" – думали мы. Но о том, что с этой горы придется спускаться по бесконечной лестнице под углом 45 градусов, а потом подниматься обратно, мы не подумали. И так четыре раза в день,

– рассказала Юлия.

Если вы любите проводить на пляже целый день, тогда это не проблема: один спуск – один подъем. Но с маленькими детьми приходится возвращаться в номер на дневной сон, а потому такие походы к морю становятся очень изнурительными. Лучше уже заплатить больше, но жить поближе к морю.

Обратите внимание! Ранее мы рассказали, что нужно знать туристам, которые впервые едут отдыхать в Хорватию: как выбрать город, в какой месяц ехать, как передвигаться по стране и т. д. Эти нюансы важно знать, чтобы спланировать отпуск в соответствии со своими ожиданиями.

2. Цены. При бронировании отпуска Хорватия не кажется особенно дорогой. Стоимость аренды жилья – вполне приемлемая, если бронировать заранее. Авиабилеты из Польши также можно купить довольно дешево. Однако вся правда становится ясна уже по прилету, ведь цены в Хорватии "кусаются".

По словам украинки, она заплатила 14 евро (примерно 712 гривен) за 4 морожених и одну пачку чипсов. А легкий ужин в ресторане обошелся в 100 евро на 5 человек.

Выгоднее всего покупать продукты в крупных супермаркетах на выезде из городов – там цены ниже.

Украинка рассказала о минусах отдыха в Хорватии: видео

3. Галька вместо песка. В Хорватии почти нет песчаных пляжей – здесь галька, ходить по которой очень неудобно. Однако эту проблему решает специальная обувь, которая также спасает от морских ежей, которых здесь в воде немало.

По словам украинки, ни один из этих минусов не смог испортить ей отпуск, ведь плюсов в Хорватии было больше.