Дубровник и Сплит летом переполнены туристами, поэтому о спокойных прогулках среди исторической архитектуры здесь можно забыть. Эксперты Travel Off Path советуют обратить внимание на два малоизвестных хорватских города, которые имеют все шансы в скором времени стать новыми туристическими центрами страны.

Какие города в Хорватии набирают популярность?

Задар – настоящий конкурент Сплита, который в последнее время привлекает все больше туристов. Этот прибрежный город расположен к северу от Сплита и также может похвастаться древней архитектурой, римскими руинами, колоритными тавернами и живописной набережной.

В Задаре есть одна уникальная достопримечательность – "морской орган". Благодаря воздействию волн и воздуха конструкция издает удивительные звуки. Самая атмосферная обстановка здесь во время заката.

Морской орган в Задаре / Фото Demytr Katriy

Отпуск в Задаре будет очень насыщенным, ведь здесь можно совместить пляжный отдых с посещением исторических достопримечательностей и долгими прогулками.

Аэропорт Задара увеличивает количество рейсов из Европы и ведет переговоры об открытии трансатлантического рейса из Нью-Йорка. Взлетно-посадочную полосу аэропорта модернизировали и расширили, чтобы принимать еще больше туристов.

Задар с высоты птичьего полета / Фото Depositphotos

Обратите внимание! Хорватия славится красивой природой и удивительной архитектурой, но даже здесь могут быть минусы. Ранее украинка, отдыхавшая в этой стране, рассказала, с какими нюансами ей пришлось столкнуться и повлияли ли они на общее впечатление от отдыха.

Вторым городом, которому прогнозируют туристический бум, является Пула. Этот город называют "Римом у моря", ведь здесь есть римская арена, напоминающая знаменитый Колизей. Она была построена еще в I веке нашей эры, а сейчас здесь проходят концерты. Туристам также стоит увидеть храм Августа, построенный еще 2 тысячи лет назад.

Пула – это город в Хорватии, который своей архитектурой и римскими достопримечательностями очень напоминает Италию.

Римская арена в Пуле / Фото Depositphotos

Правда, Пула осторожно относится к массовому туризму и не хочет превратиться в Дубровник, который заполонили туристы с круизных лайнеров. В то же время аэропорт Пулы ежегодно обслуживает все большее количество посетителей, что свидетельствует о росте туризма.