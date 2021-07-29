Громадяни України стали частіше обирати курорти тих країн, які спростили умови подорожей під час карантину. Українська туристка Анастасія Зазуляк з'їздила у відпустку з друзями в Грецію. Ця країна однією з перших зняла обмеження на в'їзд.

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"До простих якихось вимог, які були в нас завжди, додався лише тест", – пояснила Зазуляк.

За словами туристки, Греція надає вибір відпочивальникам:

показати паспорт або довідку про вакцинацію;

зробити ПЛР-тест і показати його на митному контролі;

здати тест на антиген.

Українці стали частіше відпочивати у Греції

Свій вибір на Греції зупинив і Владлен Мараєв. Чоловік подорожував одразу по кількох регіонах країни. У кожному є свої особливості щодо пересувань.

Для пересування всередині Греції у липні ввели додаткове тестування на COVID-19,

– зазначив Мараєв.

Український турист додав, що зі своїми супутниками поїхав з Криту в Афіни. Для цієї подорожі потрібно було здати швидкий тест на коронавірус. Він діє 2 доби.

Зверніть увагу! Острів Кіпр з кінця липня 2021 року ввів нові правила в'їзду для невакцинованих пасажирів. Кожен турист повинен мати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до подорожі. Повторний тест потрібно буде пройти після прильоту в країну.

Туристи обирають країни, які спрощують правила в'їзду

Туроператори пояснюють – українці влітку 2021 року обирають курорти, які кардинально не змінюють правила перетину кордону для туристів. Тому Греція і стала однією з найпопулярніших.



Чорногорія приваблює українських туристів / Фото Unsplash

Громадяни України стали частіше подорожувати до Чорногорії. Популярними залишаються Туреччина та Єгипет.

Як зазначила працівниця турагенції Kompas Тетяна Пелюх, більше туристів почали подорожу після відкриття кордонів 2020 року. Порівняно з весною 2020 року, до початку пандемії, приріст становить 20 – 30%.

Кожна країна Євросоюзу має окремі умови

Рідше українці їдуть до Європи, адже лише нещодавно рада ЄС внесла Україну в список країн, чиїм громадянам рекомендовано в'їзд до Європи. Попри те, що безвіз фактично знову запрацював, не всі європейські країни готові нас прийняти.

"Зараз безвізовий режим, хоча і діє, все добре, але кожна країна Європейського Союзу має свої певні надправила, які діють при в'їзді", – наголосила заступниця директора ГО "Європа без бар'єрів" Катерина Кульчицька.



Відпочинок у Нідерландах / Фото Unsplash

Європейські країни самі визначають, кого до себе пускати, а кого – ні. Як правило, країни, що відкрились для українців вимагають або негативний тест на коронавірус або наявність повного курсу вакцинації. Підтримують здебільшого вакцини:

Pfizer;

Moderna;

Johnson & Johnson;

AstraZeneca.

Деякі країни, наприклад Нідерланди або Іспанія, дозволяють в'їзд із CoronaVac. Приймають також довідку про те, що людина перехворіла на COVID-19.

Спеціальна карта від МЗС

Аби українським мандрівникам було легше зрозуміти правила, у Міністерстві закордонних справ України розробили спеціальну інтерактивну карту. Міністр Дмитро Кулеба розповів, що така робота потрібна і для відновлення функціонування безвізу з ЄС.



Турецькі курорти залишаються одними з найпопулярніших серед українців / Фото Unsplash

Загалом для українців зараз відкрито 124 країни світу. Щодня ситуація змінюється і все більше країн відкривають кордони. Усе залежить від епідеміологічної ситуації.

Наразі Україна перебуває у "зеленій зоні", адже помітний спад захворюваності. Якщо буде нова хвиля зараження штамом Дельта, ймовірно, заборони на в'їзд поновлять.