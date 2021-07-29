Наприклад, якщо слідувати за спартанцями та потрапити на середній зубець Пелопоннесу – півострів Мані. Або – довіритися богам та поїхати на півострів Пеліон між Афінами та Салоніками.

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Півострів Мані

Ця локація є однією з найбільш ізольованих, але надзвичайно гарних регіонів Греції. Навколо – гори Тайгета, а люди претендують на пряме походження від стародавніх спартанців.

Півострів Мані
Півострів Мані / Фото The Daily Mail

Півострів Пеліон

Згідно з грецькою легендою, древньогрецькі боги обрали для розваг півострів Пеліон між Афінами та Салоніками. Наразі він благословенно вільний від масового туризму.

Славний пляж Мілопотамос на півострові Пеліон
Славний пляж Мілопотамос на півострові Пеліон / Фото The Daily Mail

З гарними селами, пишними лісами та прихованими пляжами, місцевість, де гора Пеліон падає у море, має рясні маленькі пансіонати, а не великі готелі. Сюди греки приїжджають сюди кататися на лижах взимку і купатися влітку.

А ще є кілька монастирів, до яких можна дістатися секретними стежинами місцевих жителів. Вони проведуть маршрутом ченців, які служили тут у часи середньовіччя.

монастир у Метеорах, що розташований на пісковику
Монастир у Метеорах, розташований на пісковику / Фото The Daily Mail

Екоселище в пустелі

Можна спробувати пожити в екоселищі в пустелі. Це місце називається Онар на Андросі, до якого можна діститися всього за пару годин на поромі з Афін. У заповідних водно-болотних угіддях долини Ахла ця колекція з 14 котеджів лежить між пляжем з білим піском у відокремленій бухті та скельним басейном, що живиться водоспадом. Побудовані з каменю, дерева та річкового очерету, з білими та земляними інтер’єрами, котеджі стають ідеальною базою, щоб уникнути всього цього.

Узбережжя біля екоселища в пустелі
Узбережжя біля екоселища в пустелі / Фото Booking

Крихітні острови, які справлять величезне враження

Прибуття на затишний острів Додеканес Сімі є частиною пригоди – він занадто малий для власного аеропорту, до нього можна дістатися поромом з Родосу. Але варто того, щоб вас зустріли чудові краєвиди на одну з наймальовничіших гавань Егейського моря з її барвистими будинками з червоними дахами, усі з яких є переліченими будівлями.

Барвиста гавань у Сімі
Барвиста гавань у Сімі / Фото The Daily Mail

На вулканічному Мілосі дослідіть місячний ландшафт та м’які піщані пляжі вздовж берегової лінії. Тут є й морські печери. А ще можна орендувати катамаран у комплекті зі шкіпером та шеф-кухарем, щоб проплисти навколо менш відомих Кіклад. Для повного релаксу відвідайте ще Серіфос і Сіфнос, Наксос і Парос, а також дикий гірський острів Кітнос.

Вулканічний Мілос
Вулканічний Мілос / Фото The Daily Mail

Маленький острів Паксос розташований в годині їзди на човні від Корфу. Тут невимушена атмосфера, що нависає тишує та спокоєм над плодовитими оливковими гаями.

вид на Паксос
Вид на острів Паксос / Фото The Daily Mail