Например, если следовать за спартанцами и попасть на средний зубец Пелопоннеса – полуостров Мани. Или – довериться богам и поехать на полуостров Пелион между Афинами и Салониками.

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Полуостров Мани

Эта локация является одной из самых изолированных, но чрезвычайно хороших регионов Греции. Вокруг – горы Тайгета, а люди претендуют на прямое происхождение от древних спартанцев.



Полуостров Мани / Фото The Daily Mail

Полуостров Пелион

Согласно греческой легенде, древнегреческие боги выбрали для развлечений полуостров Пелион между Афинами и Салониками. Сейчас он благословенно свободное от массового туризма.



Славный пляж Милопотамос на полуострове Пелион​ / Фото The Daily Mail

С красивыми деревнями, пышными лесами и скрытыми пляжами, местность, где гора Пелион впадает в море, есть много маленьких пансионатов, а не крупных отелей. Сюда греки приезжают сюда кататься на лыжах зимой и купаться летом.

А еще несколько монастырей, в которых можно добраться секретными тропами местных жителей. Они проведут маршруту монахов, служивших здесь во времена средневековья.



Монастырь в Метеорах, расположенный на песчаника / Фото The Daily Mail

Экопоселок в пустыне

Можно попробовать пожить в экопоселке в пустыне. Это место называется Онар на Андросе, к которому можно добраться всего за пару часов на пароме из Афин. В заповедных водно-болотных угодьях долины Ахлай эта коллекция из 14 коттеджей лежит между пляжем с белым песком в уединенной бухте и скальным бассейном, который питается водопадом. Построенные из камня, дерева и речного тростника, с белыми и земляными интерьерами, коттеджи становятся идеальной базой, чтобы избежать всего этого.



Побережье экодеревни в пустыне / Фото Booking

Крошечные острова, которые произведут огромное впечатление

Прибытие в уютный остров Додеканес Сими является частью приключения – он слишком мал для собственного аэропорта, но до него можно добраться паромом с Родоса. Но стоит того, чтобы вас встретили замечательные виды на одну из самых живописных гаваней Эгейского моря с его красочными домами с красными крышами, все из которых являются перечисленными зданиями.



Красочная гавань в Симе / Фото The Daily Mail

На вулканическом острове Милос исследуйте лунный ландшафт и мягкие песчаные пляжи вдоль береговой линии. Здесь есть и морские пещеры. А еще можно арендовать катамаран в комплекте со шкипером и шеф-поваром, чтобы проплыть вокруг менее известных Киклад. Для полного релакса посетите еще Серифос и Сифнос, Наксос и Парос, а также дикий горный остров Китнос.



Вулканический Милос / Фото The Daily Mail

Маленький остров Паксос расположен в часе езды на лодке от Корфу. Здесь непринужденная атмосфера, нависает тишину и спокойствием над плодовитыми оливковыми рощами.