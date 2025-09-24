Однак важливо зазначити, що не всі гори можуть бути успішно підкорені навіть найдосвідченішими альпіністами. Іноді не допомагає і підготовка, адже неприступність гори зумовлена факторами, які від людини не залежать. Тож, які найскладніші гори у світі розповідає 24 Канал з посиланням на Extreme Guide.

Читайте також Не дивуйтеся солдауту: ці подорожі треба бронювати за рік – у списку ті, про які мрієте ви

Які найскладніші гірські маршрути?

Нещодавнє дослідження, проведене компанією Statista, визначило найскладніші гори для альпіністів. Цікаво, що до списку увійшли вершини, які перевищують 8 000 метрів у висоту.

Аннапурна I – 8091 метра

Гірський хребет Аннапурна, розташований у Непалі, відомий своїми винятковими вершинами та складними умовами сходження. Вважається однією з найнебезпечніших вершин у світі, рівень смертності серед альпіністів на Аннапурну станом на 2022 рік становив майже 22%.

Примітно, що Аннапурна є першою восьмитисячною вершиною, на яку було здійснено успішне сходження. Це історичне досягнення сталося в 1950 році, коли французька експедиція досягла її вершини. Назва "Аннапурна" з санскриту перекладається як "Богиня родючості", що відображає культурне значення гори в регіоні.

Канченджанга – 8586 метрів

Канченджанга, друга за складністю сходження гора у світі, розташована в Гімалаях і є найвищою точкою Індії, що на кордоні між Непалом та Індією. Складне сходження на гору вперше привернуло увагу в 1905 році, коли письменник і окультист Алістер Кроулі спробував досягти її вершини. Однак експедиція Кроулі зазнала невдачі, зупинившись на висоті 6 200 метрів.



Канченджанга / Фото en.wikipedia.org

Минуло ще 50 років, перш ніж англійські альпіністи успішно досягли її вершини. Попри те, що вона є третьою за висотою вершиною у світі, поступаючись лише Евересту та К2, гора здобула сумнозвісну репутацію вершини, яка забрала життя багатьох альпіністів, особливо жінок. У Непалі існує місцева легенда, що Канченджанга має злого духа, який нападає на альпіністок.

К2 – 8614 метрів

К2, також відома як Годуін-Остен або Чогорі, велично височіє на кордоні між Пакистаном і Китаєм. Хоча вона має безліч назв, позначення "К2" стало синонімом грізної репутації гори. Сходження на вершину з китайського боку вважається майже неможливим, тому більшість альпіністів підходять з боку Пакистану.

Перша зафіксована спроба підкорити вершину К2 була здійснена у 1920 році альпіністами Алістером Кроулі та Оскаром Екенштейном. Їхня експедиція досягла висоти 6 525 метрів, після чого повернулася назад. Лише майже через 35 років італійські альпіністи успішно досягли вершини Чогорі.

Попри те, що її висота на 200 метрів нижча за Еверест, багато альпіністів вважають К2 більш технічно складним сходженням. Станом на 2022 рік, приблизно 700 альпіністів успішно піднялися на вершину, але гора також забрала життя 96 осіб.

Дхаулагірі I – 8167 метрів

Ще один восьмитисячник, сьомий за висотою у світі. "Дхаулагірі" – біла гора, принаймні саме так назва перекладається з санскриту. Найвищою вершиною у світі Дхаулагірі стала ще в 19-му столітті, але альпіністи зацікавилися нею лише в середині 20-го. Лише 1960 року альпіністам вдалося піднятися на гору, і саме їхній маршрут став класичним для "колег". Екстремали кажуть, що трекінг дуже складний не тільки через висоту, а й через постійні лавини, каменепади та круті схили.



Дхаулагірі І / Фото kuluar

Нанга-Парбат – 8125 метрів

Нанга Парбат, відома як "гола гора" на урду та "гора богів" на санскриті, вважається однією з трьох найнебезпечніших вершин серед восьмитисячників світу. Розташований у Пакистані, цей грізний гірський хребет кидає значні виклики навіть досвідченим альпіністам через свою непередбачувану природу.

Альпіністи, які намагаються підкорити вершину Нанга-Парбат, часто стикаються з суворими погодними умовами, включаючи хуртовини, снігопади, туман і каменепади. Як наслідок, гора більшу частину року практично недоступна для туристів.

Перша зафіксована спроба підкорити Нанга-Парбат була здійснена відомим альпіністом Альбертом Маммері в 19 столітті. Ця експедиція стала важливим моментом в історії альпінізму, оскільки вперше хтось намагався досягти восьмитисячної вершини. На жаль, Маммері та його супутникам це не вдалос – їхні тіла так і не були знайдені. Лише у 1953 році вершина була досягнута завдяки німецькому альпіністу Герману Буллу.

Що треба знати про гору Лассен?