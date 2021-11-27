Портал avianews.com знайшов відповіді на усі питання, які стосуються соло-подорожей неповнолітніх пасажирів. Розповідаємо про найголовніше.

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Послуга самостійних перельотів неповнолітніх маркується позначкою – UM (Unaccompanied Minor). В такому разі дитину від вильоту до прильоту супроводжують співробітники аеропорту та бортпровідники. Ось, як це відбувається в різних авіаперевізників.

Які компанії дозволяють дітям літати без супроводу дорослих

З якого віку діти можуть літати без супроводу / Фото Unsplash

Wizz Air

Згідно з правилами перевізника, діти можуть подорожувати самостійно з 14 років. З 16 років пасажир може супроводжувати дитину, якій не виповнилося 14 років.

Зверніть увагу! Квитки дитини та дорослого мають бути оформлені в рамках одного бронювання.

Щоб зв'язати квитки, які бронювалися окремо, варто зв'язатися з колл-центром лоукостера за телефоном в Україні +38 089 320 25 33. Співробітники безкоштовно зв'яжуть бронювання. Реєстрацію на рейси потрібно буде пройти онлайн, щоб не сплачувати додатковий збір за реєстрацію в аеропорту.

Wizz Air не надає послугу супроводу дітей віком до 14 років з боку авіакомпанії. Тобто діти без супроводу вилетіти із країни не зможуть.

Ryanair

Лоукостер не дозволяє дітям до 16 років летіти без дорослих або тих, кому виповнилося 16. При цьому послуга супроводу авіакомпанією не надається.

Дитина та доросла повинні знаходитися в одному бронюванні. Якщо пасажири забронювали квитки окремо, їх доведеться зв'язати через чат на сайті Ryanair. Послуга безкоштовна впродовж доби від моменту створення першого бронювання. В іншому випадку за скріплення броні лоукостер стягує збір 30 євро.

Важливо. Зв'язати броні необхідно щонайменше ніж за 4 години до вильоту. Зробити це в аеропорту не можна.

Після того, як ви зв'язали бронювання, дорослий пасажир повинен зареєструватися на рейс онлайн, щоб не сплачувати збір за реєстрацію в аеропорту. Дитину з окремим бронюванням можна зареєструвати безкоштовно в аеропорту за умови, що бронь попередньо була пов'язана з бронею дорослого.

МАУ

Летіти самостійно рейсами МАУ можна з 14 років на внутрішніх та з 16 років на міжнародних рейсах. Пасажирам від 5 – 14 років на внутрішніх та до 16 років на міжнародних рейсах потрібно замовити квиток за дорослим тарифом з послугою супроводу авіакомпанії. Коштує вона від 35 до 150 євро за переліт в один бік.

Діти віком до 5 років не можуть летіти без супроводу дорослого.

SkyUp / Bees Airline

Лоукостери SkyUp та Bees Airline використовують схожі правила польотів дітей. На внутрішні рейси без супроводу допускаються пасажири, яким виповнилося 14 років, на міжнародні – 16 років.

Якщо пасажир від 5 років до 14 років на внутрішніх рейсах і від 5 до 16 років на міжнародних рейсах летить без супроводу дорослого, для нього необхідно оформити послугу супроводу з боку авіакомпаній. Її вартість становить 60 доларів за переліт в один бік.

Windrose

Супровід з боку авіакомпанії потрібний для дітей віком до 14 років на внутрішніх рейсах і до 18 років на міжнародних рейсах. Супровід в один бік коштує 50 доларів + комісія (6 доларів).

Lufthansa Group

Авіакомпанії Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss International Air Lines та Brussels Airlines мають однакові правила щодо перевезення дітей без супроводу.

Діти, яким виповнилося 12 років можуть летіти за тими ж правилами, що і дорослі. Для дітей від 5 років до 12 років необхідний супровід повнолітнього або ж – авіакомпанії. Послуга коштує від 85 євро на один бік.

З якого віку діти можуть літати без супроводу / Фото Unsplash

Air France

На міжнародних рейсах авіакомпанії передбачений супровід дітей від 5 – 15 років. Ця послуга входить у вартість квитка. Пасажири, яким виповнилося 15 років, можуть летіти самостійно.

KLM

На міжнародних рейсах авіакомпанії KLM потрібен обов'язковий супровід з боку авіакомпанії для пасажирів від 5 років до 15 років. Послуга коштує від 100 євро до 300 євро за переліт. Пасажири, яким виповнилося 15 років, можуть летіти самостійно.

LOT

Послуга супроводу авіакомпанії потрібна для дітей від 5 років до 12 років, які здійснюють переліт самостійно. Сервіс коштує від 30 до 90 євро в один бік. Пасажири, яким виповнилося 12 років, можуть летіти як дорослі.

El Al

Самостійно можуть летіти діти 5 – 16 років за умови оформлення послуги супроводу з боку авіакомпанії. Послуга коштує 100 доларів за переліт.

Діти віком з 16 років можуть летіти самостійно. Діти до 5 років можуть летіти лише у супроводі батьків чи пасажира, якому вже виповнилося 16 років.

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Air Astana

Діти, яким виповнилося 5 – 16 років, можуть летіти рейсами Air Astana самостійно за умови оформлення послуги супроводу з боку авіакомпанії. Ця послуга безкоштовна. Для такого пасажира оформляється квиток за тарифом, який становить від 50 до 100% тарифу дорослого пасажира. З 16 років пасажир може летіти самостійно.

airBaltic

Діти, яким виповнилося 5 – 12 років, можуть летіти самостійно, якщо оформити послугу супроводу з боку авіакомпанії. Вона коштує 60 євро за прямий переліт та 80 євро, якщо переліт включає пересадку. З 12 років дитина може летіти за тими ж правилами та тарифами, що і дорослі.

Pegasus Airlines

Починаючи з 12 років діти можуть летіти рейсами Pegasus Airlines самостійно. Супровід для них не потрібен. Дітям від 2 років до 12 років, які летять без дорослого, потрібно купувати квиток через кол-центр авіакомпанії.

Turkish Airlines

Turkish Airlines дозволяє літати без супроводу дітям, яким виповнилося 12 років. З 7 – 12 років необхідно оформити послугу безкоштовного супроводу з боку авіакомпанії. За запитом також можна попросити супроводити дитину, якій виповнилося 12 років і до повноліття. Для цього необхідно надіслати запит до авіакомпанії.

Які документи необхідні

Якщо дитина летить за кордон самостійно, вона має отримати дозвіл від обох батьків або опікуна. Якщо оформляється послуга супроводу з боку авіакомпанії, дозвіл на вивезення дитини потрібно оформлювати на представників авіакомпанії. У багатьох випадках для дітей, які летять у супроводі представників авіакомпанії з сервісу UM — Unaccompanied Minor, необхідно оформлювати дорослий квиток.

Точні умови для конкретного маршруту необхідно уточнити перед бронюванням авіаквитків у конкретного авіаперевізника.