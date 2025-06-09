Солоність цього озера-рекордсмена перевищує рівень у воді Світового океану. Воно розташоване над гарячим джерелом тектонічного походження, розповідає 24 Канал.

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Найсолоніша водойма світу

Гает'але – не лише найсолоніше озеро світу, а також найбільш солона водойма загалом. Воно належить до групи невеликих ставків, що розташовані приблизно за 4 кілометри від вулкана Даллол в Ефіопії.

Розповіді місцевих жителів свідчать про те, що водойма виникла після землетрусу у 2005 році. Вона розташована над гарячим джерелом і не має ні вхідного, ні вихідного рівчака.



Гаряче джерело в Гает'але / Фото з "Вікіпедії"

За формою нагадує півмісяць довжиною близько 60 метрів. Рівень солоності складає аж 43,3% – вода містить хлорид магнію та хлорид кальцію, натрій, калій та нітратні йони. Температура становить 50 – 55 градусів Цельсія, адже ставок ще підживлюється термальними джерелами.

Гіперсолоне озеро Гает-але: карта

З поверхні озера виділяється бульбашковий газ, ймовірно CO2, що виробляє вулкан. Його висока концентрація шкодить здоров'ю, тому навколо озера знаходять мертвих птахів та комах.

Які озера входять до п'ятірки найсолоніших

На другому місці – озеро Дон-Жуан в Антарктиді та озеро Редба в Сенегалі з показником 40%. Третю позицію в рейтингу займає Кара-Богаз-Гол, що розташоване в Туркменістані. Вміст солі в цій мілководній водоймі становить 35%.

На четвертому місці – озеро Ассаль в Джибуті (34,8%), а на п'ятому – Мертве море в Ізраїлі (33,7%).