Куди поїхати туристу, який вирушає у свою першу подорож?

Розвинений громадський транспорт, зрозуміла навігація, широкий вибір житла та безліч цікавих локацій допоможуть отримати від поїздки лише приємні враження. Експерти з туризму назвали місто, яке найкраще відповідає всім цим критеріям і вважається ідеальним місцем для першої подорожі, пише Travel and Leisure.

Перше місце у рейтингу найкращих міст для першої подорожі розділили два міста у Португалії – Порту і Лісабон. Щоправда, у Порту туристів ще приємно здивують ціни, адже вони тут доступніші, ніж у столиці, тож саме це місто можна вважати дійсно найкращим. Наприклад, у Лісабоні ніч у готелі в середньому коштує 134 долари, а в Порту – 140 долари.

Вулиці Порту, попри численні пагорби, зручні для пішоходів, а громадський транспорт добре розвинений. Водночас у Лісабоні є 200 визначних пам'яток у пішій доступності одна від одної. Це беззаперечний бонус для тих, хто любить багато гуляти і досліджувати місто пішки.

Крім того, португальці добре володіють англійською мовою, тому проблем з комунікацією тут не буде – місцеві завжди допоможуть туристу.

Місто Порту у Португалії / Фото Depositphotos

Місто, яке опинилося на другому місці, особливо сподобається українцям, які їдуть у першу подорож, адже добирання займе не багато часу. Мовиться про столицю Чехії Прагу. Вона отримала високу оцінку завдяки компактному історичному центру, низькому рівню злочинності і доступним цінам на проживання у готелях – середня вартість за ніч становить 107 доларів.

Зверніть увагу! Прага славиться легендами про алхіміків, вампірів та привидів, які блукають вулицями міста. Раніше ми розповідали, куди піти у місті, щоб якнайкраще відчути усю його містичну атмосферу.

Побачення у Празі / Фото Depositphotos

На третьому місці у рейтингу – столиця Південної Кореї Сеул. Також до списку потрапили Гельсінкі у Фінляндії, Кіото у Японії, іспанський Мадрид, столиця Угорщини Будапешт, Відень у Австрії та Севілья в Іспанії.