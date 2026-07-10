Куда поехать туристу, который отправляется в свое первое путешествие?

Развитый общественный транспорт, понятная навигация, широкий выбор жилья и множество интересных мест помогут получить от поездки только приятные впечатления. Эксперты в области туризма назвали город, который лучше всего соответствует всем этим критериям и считается идеальным местом для первого путешествия, пишет Travel and Leisure.

Первое место в рейтинге лучших городов для первого путешествия разделили два города в Португалии – Порту и Лиссабон. Правда, в Порту туристов еще приятно удивят цены, ведь они здесь более доступные, чем в столице, поэтому именно этот город можно считать действительно лучшим. Например, в Лиссабоне ночь в отеле в среднем стоит 134 доллара, а в Порту – 140 долларов.

Улицы Порту, несмотря на многочисленные холмы, удобны для пешеходов, а общественный транспорт хорошо развит. В то же время в Лиссабоне есть 200 достопримечательностей, расположенных в шаговой доступности друг от друга. Это несомненный бонус для тех, кто любит много гулять и исследовать город пешком.

Кроме того, португальцы хорошо владеют английским языком, поэтому проблем с общением здесь не будет – местные жители всегда помогут туристу.

Город Порту в Португалии / Фото Depositphotos

Город, занявший второе место, особенно понравится украинцам, отправляющимся в свое первое путешествие, ведь дорога туда займет не много времени. Речь идет о столице Чехии Праге. Она получила высокую оценку благодаря компактному историческому центру, низкому уровню преступности и доступным ценам на проживание в отелях – средняя стоимость за ночь составляет 107 долларов.

Обратите внимание! Прага славится легендами об алхимиках, вампирах и привидениях, бродящих по Старому городу. Ранее мы рассказывали, куда пойти в городе, чтобы как можно лучше прочувствовать всю его мистическую атмосферу.

Свидание в Праге / Фото Depositphotos

На третьем месте в рейтинге – столица Южной Кореи Сеул. Также в список вошли Хельсинки в Финляндии, Киото в Японии, испанский Мадрид, столица Венгрии Будапешт, Вена в Австрии и Севилья в Испании.