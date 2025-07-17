Однією із запорук приємного відпочинку авжеж є тепла вода у морі. Наразі вода в Чорному морі прогрілася достатньо для комфортного купання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Яка температура води в Чорному морі?

Протягом тижня температура морської води коливалася. Так, 16 липня температура води опустилася на один градус до +19 – +20.

Однак після цього, попри негоду, яка накрила регіон, морська вода почала прогріватися.

Синоптики прогнозують, що 18 липня вода в Чорному морі прогріється до +21 – +22 градусів.

Окрім того, у повідомленні гідрометеорологічного центру мовиться, що рівень моря безпечний, а хвилі – легкі.

Найтепліше Чорне море в Україні у липні та серпні. У цей період температура води сягає +24 – +26 градусів.

Важливо. Безпекова ситуація в Одесі залишається напруженою. Тому важливо пам'ятати, що купатися в Чорному морі дозволено тільки на тих пляжах, перелік яких склала місцева влада.