Станом на 3 липня відпочинок та купання офіційно дозволені на 29 пляжних зонах. Майже всі вони розташовані в самій Одесі, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Зверніть увагу Скільки коштує відпочинок в Одесі у 2025 році
Де можна відпочити біля моря в Одесі та області
Усі пляжі, за винятком двох, відкриті в Одесі, серед них:
- "Андерхілл";
- "Буфет на Малому Фонтані";
- "Варадеро"
- "Гранд Петтін";
- "Золотий берег" (дві зони між траверсами №14 і №15);
- "Ібіца";
- "Ітака";
- "Калетон";
- "Ківі";
- "Кокос";
Відпочивальники в Одесі в червні / Скриншот відео DW
- "Кокос-Курортний";
- "Кораблик";
- "Куба";
- "Курортний";
- "Ланжерон"
- "Ліберті";
- "Паблік";
- "Сігал Біч";
- "Соло Біч» (п'ять ділянок);
- "Чайка".
Також в Одесі доступні інклюзивні пляжі, зокрема "Безмеж" та Муніципальний (11 станція Великого Фонтану).
Інклюзивний пляж в Одесі / Фото Суспільного
Що стосується відпочинку на Одещині, то в області відкриті лише три пляжі: у місті Чорноморськ та в селищі Приморське.
У місцевій ОВА зазначили, що список пляжів будуть оновлювати в міру проходження перевірок. Загадом на Одещині цього сезону планують відкрити близько 40 пляжів. Цікаво, що торік їх було вдвічі менше.
До слова, відпочивальники масово їхали в Одесу, ще коли в місті було офіційно відкрито лише 11 пляжів. Місцеві здивовані кількістю туристів цього сезону. Дехто навіть зустрів відпочивальників, які не приїжджали останні чотири роки.