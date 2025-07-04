Станом на 3 липня відпочинок та купання офіційно дозволені на 29 пляжних зонах. Майже всі вони розташовані в самій Одесі, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Де можна відпочити біля моря в Одесі та області

Усі пляжі, за винятком двох, відкриті в Одесі, серед них:

"Андерхілл";

"Буфет на Малому Фонтані";

"Варадеро"

"Гранд Петтін";

"Золотий берег" (дві зони між траверсами №14 і №15);

"Ібіца";

"Ітака";

"Калетон";

"Ківі";

"Кокос";



Відпочивальники в Одесі в червні / Скриншот відео DW

"Кокос-Курортний";

"Кораблик";

"Куба";

"Курортний";

"Ланжерон"

"Ліберті";

"Паблік";

"Сігал Біч";

"Соло Біч» (п'ять ділянок);

"Чайка".

Також в Одесі доступні інклюзивні пляжі, зокрема "Безмеж" та Муніципальний (11 станція Великого Фонтану).



Інклюзивний пляж в Одесі / Фото Суспільного

Що стосується відпочинку на Одещині, то в області відкриті лише три пляжі: у місті Чорноморськ та в селищі Приморське.

У місцевій ОВА зазначили, що список пляжів будуть оновлювати в міру проходження перевірок. Загадом на Одещині цього сезону планують відкрити близько 40 пляжів. Цікаво, що торік їх було вдвічі менше.

До слова, відпочивальники масово їхали в Одесу, ще коли в місті було офіційно відкрито лише 11 пляжів. Місцеві здивовані кількістю туристів цього сезону. Дехто навіть зустрів відпочивальників, які не приїжджали останні чотири роки.