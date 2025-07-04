Станом на 3 липня відпочинок та купання офіційно дозволені на 29 пляжних зонах. Майже всі вони розташовані в самій Одесі, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Де можна відпочити біля моря в Одесі та області

Усі пляжі, за винятком двох, відкриті в Одесі, серед них:

  • "Андерхілл";
  • "Буфет на Малому Фонтані";
  • "Варадеро"
  • "Гранд Петтін";
  • "Золотий берег" (дві зони між траверсами №14 і №15);
  • "Ібіца";
  • "Ітака";
  • "Калетон";
  • "Ківі";
  • "Кокос";


Відпочивальники в Одесі в червні / Скриншот відео DW

  • "Кокос-Курортний";
  • "Кораблик";
  • "Куба";
  • "Курортний";
  • "Ланжерон"
  • "Ліберті";
  • "Паблік";
  • "Сігал Біч";
  • "Соло Біч» (п'ять ділянок);
  • "Чайка".

Також в Одесі доступні інклюзивні пляжі, зокрема "Безмеж" та Муніципальний (11 станція Великого Фонтану).


Інклюзивний пляж в Одесі / Фото Суспільного

Що стосується відпочинку на Одещині, то в області відкриті лише три пляжі: у місті Чорноморськ та в селищі Приморське.

У місцевій ОВА зазначили, що список пляжів будуть оновлювати в міру проходження перевірок. Загадом на Одещині цього сезону планують відкрити близько 40 пляжів. Цікаво, що торік їх було вдвічі менше.

До слова, відпочивальники масово їхали в Одесу, ще коли в місті було офіційно відкрито лише 11 пляжів. Місцеві здивовані кількістю туристів цього сезону. Дехто навіть зустрів відпочивальників, які не приїжджали останні чотири роки.