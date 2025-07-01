За прогнозами заступника голови Одеської ОВА, цього року місто та область відвідає удвічі більше туристів, ніж у 2024-му. А якщо порівнювати з позаминулим роком – втричі, пише 24 Канал, посилаючись на DW.

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Аншлаг на пляжах Одеси

В Одесі розпочався справжній пляжний сезон. Надворі спекотно – температура повітря вже піднялася до +29 градусів, але море таки прохолодне.

Для багатьох туристів недостатньо тепла вода не є перешкодою, а дехто приходить просто позасмагати. Море їм компенсують басейни, що пропонують в багатьох готелях.

Пляжі Одеси, можна сказати, що переповнені відпочивальниками. Вільніше хіба що на приватних пляжах, де лежаки здаю по 200 – 500 гривень за годину. А от відшукати місце на популярних міських пляжах справді ж проблемою.



Туристи на одеському пляжі / Скриншот відео

Приїхали навіть ті, кого не було 4 роки

Відпочивальниця з Києва розповіла, що приїхала в Одесу на тиждень. Людей на пляжі дуже багато.

"Трохи купалися, але здебільшого засмагали. Якби не нічні обстріли, то можна було б сказати, що все як до війни (повномасштабного вторгнення – 24 Канал)", – розповіла киянка в коментарі OBOZ.UA.

Здебільшого в Одесу приїжджають туристи із західних міст, Києва та області.

Дуже багато сімей з дітьми. Чоловіки виїхати за кордон не можуть, тому їдуть сюди, в Одесу. Це єдине море, яке в нас залишилося. Закінчиться війна, місця стане більше – Затока, Кароліно-Бугаз, Чорноморське. Головне – дочекатися перемоги,

– прокоментувала одеситка Тамара Яківна, що здає житло туристам.

Цього сезону в жінки аншлаг, якого не було ще з 2019 року. Приїхали туристи, яких вона не бачила чотири роки.

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