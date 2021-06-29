Яка різниця між ременями безпеки у пасажирів та бортпровідників: відповідь стюардеси

У літаках між пасками безпеки у бортпровідників та пасажирів є різниця. У членів екіпажу вони міцніші та мають більше точок фіксації тіла. Чим виправдана така відмінність пояснила стюардеса.

Вона наочно показала як кріпляться одні та інші паски безпеки. Але Стюардеса Тая також звернула увагу на різні умови між бортпровідниками та пасажирами під час польоту.

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Чим виправдана відмінність у ременях безпеки

Стюардеса розповіла, що паски безпеки у членів екіпажу міцніше, оскільки вони використовують плечові та поясні кріплення. А пасажири – тільки поясні. Проте головна функція пасків безпеки – втримати людину у крісла в різі турбулентності літака.

У мандрівників є кілька додаткових точок опори, за які вони можуть триматися у разі якоїсь надзвичайної ситуації. Наприклад:

Спинка крісла спереду;

підлокітник;

власне, пасок безпеки.

А на службових місцях їх немає – вони не мають опор перед собою. Тому бортпровідники мають додаткові плечові ремені.

Пояснення про паски безпеки: відео