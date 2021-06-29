Вона наочно показала як кріпляться одні та інші паски безпеки. Але Стюардеса Тая також звернула увагу на різні умови між бортпровідниками та пасажирами під час польоту.

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Чим виправдана відмінність у ременях безпеки

Стюардеса розповіла, що паски безпеки у членів екіпажу міцніше, оскільки вони використовують плечові та поясні кріплення. А пасажири – тільки поясні. Проте головна функція пасків безпеки – втримати людину у крісла в різі турбулентності літака.

У мандрівників є кілька додаткових точок опори, за які вони можуть триматися у разі якоїсь надзвичайної ситуації. Наприклад:

Спинка крісла спереду;

підлокітник;

власне, пасок безпеки.

А на службових місцях їх немає – вони не мають опор перед собою. Тому бортпровідники мають додаткові плечові ремені.

Пояснення про паски безпеки: відео