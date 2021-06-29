Она наглядно показала как крепятся одни и другие ремни безопасности. Но Стюардесса Тая также обратила внимание на различные условия между бортпроводниками и пассажирами во время полета.
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Чем оправдана разница в ремнях безопасности
Стюардесса рассказала, что ремни безопасности у членов экипажа крепче, поскольку они используют плечевые и поясные крепления. А пассажиры - только поясные. Однако главная функция ремней безопасности - удержать человека в кресла в рези турбулентности самолета.
В путешественников есть несколько дополнительных точек опоры, за которые они могут держаться в случае какой-то чрезвычайной ситуации. Например:
- Спинка кресла спереди;
- подлокотник;
- собственно, ремень безопасности.
А на служебных местах их нет - они не имеют опор перед собой. Поэтому бортпроводники имеют дополнительные плечевые ремни.
Помощь о ремни безопасности: видео