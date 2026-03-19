Мовиться про Репруа – річку у Гагрському районі Абхазії. З посиланням на kalingatv.com розповідаємо про неї докладніше.

Найкоротша річка у світі має лише 18 метрів: що варто знати про Репруа?

Що робить річку Репруа справді неймовірною? По-перше, походження – живиться вона з Крубера-Воронья. Це найглибша відома печера на Землі – понад 2300 метрів, а вхід туди розташований на Арабікському масиві за 15 кілометрів від берега Чорного моря і на висоті 2500 метрів над рівнем моря.

Гори, підземні пустоти й карстові лабіринти пропускають воду крізь себе, перш ніж вона потрапляє на поверхню. Навіть не потрапляє – виривається з-під скелі у вигляді потужного карстового джерела. До 2000 літрів на секунду.

І ось тут ми дійшли до другого фактора: майже одразу, через 18 метрів галькового берега, Репруа зникає у Чорному морі. Саме тому цю річку називають найкоротшою у світі. Щоправда, це не офіційний рекорд, а радше туристичний.

У Книзі рекордів Гіннесса звання найкоротшої річки у світі до 2006 року тримала американська Роу-Ривер у штаті Монтана, вона має 61 метр. Але потім цю категорію з реєстру взагалі прибрали.

Друга проблема – Репруа тече в Абхазії, а це невизнана більшістю країн світу територія (на папері це автономія Грузії, але фактично її контролює Росія). Тож офіційно зафіксувати рекорд через міжнародні організації неможливо.

Ось який вигляд має річка Репруа:

І є ще третій нюанс – за замірами з іншим рівнем моря довжина річки може сягати 27 метрів, як пише worldatlas.com. А це вже не настільки вражає, як 18, і з цими параметрами є реальні конкуренти у Норвегії та Індонезії.

Додамо, що Репруа тече на південно-західній околиці Гагри, одного з головних курортних міст Абхазії. Пряму дорогу до річки легко знайти – спуститися сходами під залізничний шлях і вийти на гальковий пляж.

Вода там навіть влітку надзвичайно холодна, адже пройшла крізь кілометри підземних порід. А поруч росте велика смоківниця, тож, якщо пощастить, у потрібний сезон можна буде зірвати стиглі інжири просто над найкоротшою річкою у світі.

