7 лайфхаків, які зекономлять не одну тисячу: туристка дала поради щодо відпочинку у Буковелі

Буковель в українців завжди асоціюється з дорогим відпочинок. Однак якщо знати деякі хитрощі, то можна добряче зекономити і при цьому отримати максимум вражень.

Користувачка тіктоку @khaspolatovaira відпочила у Буковелі поділилася дієвими лайфхаками, які допоможуть зекономити на цьому гірськолижному курорті. Про це повідомляє 24 Канал.

Як можна зекономити у Буковелі?

1. Квиток у популярний в Буковелі аквапарк "Мавка" коштує 2200 гривень за дорослого на цілий день. Це чимала ціна, а тому не кожен готовий її витрачати. Однак мало хто знає, що аквапарк можна відвідати всього за 1000 гривень після 20:00. Так, тоді тривалість перебування обмежується двома годинами, однак багато відвідувачів зауважили, що цього цілком достатньо.

2. У Буковелі зовсім не обов'язково витрачати гроші на таксі, адже тут їздить безкоштовний автобус. Він курсує щодня з 8 ранку по 22:00, а на вихідних навіть довше. Автобус зупиняється біля першого паркінгу, рецепції готелю Bukovel та інших популярних готелів, аквапарку тощо.

3. Денний скіпас для катання на лижах чи сноуборді, як зазначено на сайті Bukovel, коштує 2050 гривні. Однак можна покататися всього за 400 гривень, якщо купити скіпас на нічне катання. Він діє з 21:00 по 24:00. Або ж можна обрати вечірнє катання з 15:00 по 19:30 за 800 гривень. Перевагами цих скіпасів є ще й те, що у вечірні години на трасах значно менше людей, а черг до витягів взагалі немає.

Спорядження можна взяти не в самому Буковелі, а дорогою до нього – так буде дешевше.

4. У піцерії "Фелічіта" можна замовити піцу зі знижкою -20%, якщо обирати на доставку або самовиніс.

5. Багато туристів обирають дорожчий готель, бо у ньому є краще спа. Насправді у багатьох готелях є послуга відвідування спа для гостей, які у них не живуть. За словами авторки відео, жити в бюджетному готелі і відвідувати спа в дорогому – значно вигідніше у ціні.

6. Туристка радить бронювати готель не заздалегідь, а у той день, коли ви вже їдете у Буковель. Багато готелів пропонують вигідні ціни на номери, які не змогли продати.

Одного разу ми забронювали готель завчасно і переплатили по 2 тисячі гривень за добу,

– розповіла туристка.

7. Дорослий квиток у "Гуцул Ленд" коштує 400 гривень. Та мало хто знає, що після 18:30 його можна відвідати безкоштовно. Так, більшість локацій будуть вже закритими, але ви зможете прогулятися територією. Для цього варто забронювати столик у ресторані "Бабин бограч", який діє на території комплексу.

Де у Буковелі шукати безкоштовні локації?