Пользовательница тиктока @khaspolatovaira отдохнувшая в Буковеле поделилась действенными лайфхаками, которые помогут сэкономить на этом горнолыжном курорте. Об этом сообщает 24 Канал.

Как можно сэкономить в Буковеле?

1. Билет в популярный в Буковеле аквапарк "Мавка" стоит 2200 гривен за взрослого на целый день. Это немалая цена, а потому не каждый готов ее тратить. Однако мало кто знает, что аквапарк можно посетить всего за 1000 гривен после 20:00. Да, тогда продолжительность пребывания ограничивается двумя часами, однако многие посетители заметили, что этого вполне достаточно.

2. В Буковеле совсем не обязательно тратить деньги на такси, ведь здесь ездит бесплатный автобус. Он курсирует ежедневно с 8 утра по 22:00, а на выходных даже дольше. Автобус останавливается возле первого паркинга, рецепции отеля Bukovel и других популярных отелей, аквапарка и тому подобное.

3. Дневной скипасс для катания на лыжах или сноуборде, как указано на сайте Bukovel, стоит 2050 гривен. Однако можно покататься всего за 400 гривен, если купить скипасс на ночное катание. Он действует с 21:00 по 24:00. Или же можно выбрать вечернее катание с 15:00 по 19:30 за 800 гривен. Преимуществами этих скипассов является еще и то, что в вечерние часы на трассах значительно меньше людей, а очередей к подъемникам вообще нет.

Снаряжение можно взять не в самом Буковеле, а по дороге к нему – так будет дешевле.

4. В пиццерии "Феличита" можно заказать пиццу со скидкой -20%, если выбирать на доставку или самовывоз.

5. Многие туристы выбирают дорогой отель, потому что в нем есть лучшее спа. На самом деле во многих отелях есть услуга посещения спа для гостей, которые в них не живут. По словам автора видео, жить в бюджетном отеле и посещать спа в дорогом – значительно выгоднее в цене.

6. Туристка советует бронировать отель не заранее, а в тот день, когда вы уже едете в Буковель. Многие отели предлагают выгодные цены на номера, которые не смогли продать.

Однажды мы забронировали отель заблаговременно и переплатили по 2 тысячи гривен за сутки,

– рассказала туристка.

7. Взрослый билет в "Гуцул Ленд" стоит 400 гривен. Но мало кто знает, что после 18:30 его можно посетить бесплатно. Да, большинство локаций будут уже закрытыми, но вы сможете прогуляться по территории. Для этого стоит забронировать столик в ресторане "Бабий бограч", который действует на территории комплекса.

