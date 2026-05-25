Бажання з комфортом відпочити у тісному кріслі змушує мандрівників шукати нестандартні рішення, одне з яких нещодавно підкорило мережу. Як пише видання Yahoo! News, новий тренд пропонує пасажирам оригінальну позу для сну, проте лікарі та експерти з авіаційної безпеки б'ють на сполох через серйозні ризики для здоров'я.

У чому полягає суть вірусного лайфхаку для сну?

Багато мандрівників стикаються з проблемою неможливості заснути під час нічних перельотів. Тому бажання знайти секрет комфортного сну в тісних кріслах на борту змушує людей шукати альтернативні рішення, і нещодавно у тіктоці з'явився вірусний лайфхак, який обіцяє усунути цю проблему.

Суть цього методу досить проста для тих, хто має достатню гнучкість: замість того, щоб тримати ноги на підлозі, пасажир підтягує коліна до грудей і ставить стопи безпосередньо на сидіння. Щоб зафіксувати зігнуті ноги в такому положенні, ремінь безпеки застібають навколо щиколоток, а не на стегнах. Користувачі соцмережі називають це "ременем для ніг" (feet belt) і стверджують, що така поза є набагато зручнішою для глибокого сну.

Чому небезпечно пристібати ноги ременем безпеки?

Експерти категорично не рекомендують випробовувати цей метод з кількох вагомих причин. По-перше, це питання безпеки під час польоту. Колишній бортпровідник авіакомпанії Air Canada Тайсон Садлер, який пропрацював на цій посаді 21 рік і літав переважно на дальніх міжнародних рейсах, наголошує, що пасажири часто недооцінюють силу раптової турбулентності.

Люди недооцінюють, наскільки сильною може бути несподівана турбулентність. Якщо ваші ноги притиснуті до грудей, ви перебуваєте в нестабільному положенні, і вас може дуже швидко відкинути вбік,

– наголосив він.

Крім того, у разі надзвичайної ситуації бортпровідникам потрібно, щоб пасажири сиділи рівно, були правильно пристебнуті та могли, за потреби, рухатись. Заплутування в ремені безпеки створює небезпечні затримки та хаос, коли кожна секунда на рахунку.

Чому підтягування ніг на сидіння порушує етикет?

А ще колишній бортпровідник нагадує, що це елементарне порушення етикету. Коли пасажир підтягує ноги на сидіння, він неминуче починає займати простір сусідів, що викликає роздратування на заповнених рейсах.

До того ж, ніхто не хоче бачити брудне взуття на пасажирських кріслах, які є спільним громадським простором. Люди постійно скаржаться на взуття на сидіннях, адже ніхто не хоче відпочивати там, де стояли чиїсь ноги.



У вас є великі шанси нарватись на скандал у літаку через ваші ноги / Фото freepik

Які безпечні альтернативи допоможуть заснути в літаку?

Невролог, спеціаліст зі сну та автор книг доктор В. Крістофер Вінтер рекомендує мати чіткий і безпечний план для відпочинку.

Я дуже багато подорожую, і вважаю, що наявність організованого плану є важливою,

– зазначив він.

Сам експерт завжди бере в політ три речі: беруші, маску для очей та спеціальну легку подушку для шиї NapAnywhere, яка складається в пласку форму. Якщо крісло не відкидається, доктор Вінтер обирає місце біля вікна. Оскільки він зазвичай спить на лівому боці, то намагається бронювати крісло з лівого боку літака, щоб відтворити природну позу для сну. За кілька днів до вильоту він також перевіряє, чи є вільні місця поруч із його сидінням, щоб отримати додатковий простір.

Колишній бортпровідник Тайсон Садлер підтримує ці поради, додаючи, що найкраще допомагають прості речі: подушка для шиї, маска для очей, підтримання водного балансу та комфортний багатошаровий одяг. Місце біля вікна є ідеальним, адже вас не турбуватимуть сусіди, які встають, і ви зможете спертися на стінку літака.

Експерти також радять пити достатньо води до та під час польоту, уникаючи кофеїну та алкоголю, які лише посилюють зневоднення та псують якість сну.