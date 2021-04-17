Як запобігти поширенню коронавірусу в літаку: думка вчених

Пандемія коронавірусу у світі не вщухає. Науковці визначили для того, щоб уникнути зараження інфекцією на борту літака, необхідно залишати крісла посередині ряду вільними.

До такого висновку прийшли вчені американського Центру по захисту і контролю захворювань (CDC). Згідно з результатами останніх досліджень, ризик зараження пасажирів в салоні авіалайнера знижується на 23-57%, якщо середнє сидіння залишається зайнятим.

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Для дослідження використовували манекени, які випускали аерозоль в макетах салонів літаків. При цьому результати були засновані на дослідженні, проведеному ще в 2017 році, тому при його проведенні не враховувалося використання масок.

Фізичне дистанціювання пасажирів літака, в тому числі за допомогою таких заходів, як звільнення середнього сидіння, може забезпечити додаткове зниження ризику зараження COVID-19,

– заявили в організації.

Така практика вже обговорювалася на ранніх стадіях пандемії, однак мало хто авіакомпанії фактично реалізували цей спосіб захисту пасажирів.

Британська авіакомпанія Virgin Atlantic записала звуки літака для тих, хто сумує за подорожами. Послухати їх можна за посиланням.