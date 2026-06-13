Як не потрапити у пастку на ринку в Єгипті: корисні поради для туристів

Туристи, які хоча б раз були у Єгипті, знають, як складно позбутися надмірної уваги продавців. У місцевих магазинах і на ринках мандрівникам нерідко називають завищені ціни, нав'язують непотрібні товари або використовують інші способи заробити на неуважності гостей.

Користувач тіктоку Юрій Муштук поділився поширеними пастками, у які туристів намагаються затягти продавців в Єгипті. Він також розповів, як варто поводитися, аби отримати дійсно хорошу знижку.

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Як єгиптяни намагаються "розвести" туристів на гроші?

По-перше, місцеві продавці обожнюють влаштовувати шоу клієнтам. Вони пропонують їм різні товари, заварюють чай, пшикають їх парфумами, навіть виливають ті парфуми у воду, аби показати, що вони не розчиняються, а тому дуже якісні. Після такої вистави більшості туристів просто незручно відмовитися від покупки.

Ба більше, продавець може почати тиснути і навіть хамити через те, що турист відмовляється щось у нього купувати після цього.

По-друге, єгиптяни до кінця намагатимуться отримати від вас ту суму, яку вони назвали з самого початку. Ось, наприклад: ви запитали ціну за якийсь товар і вам відповіли, що він коштує 15 доларів. Ви запитуєте, чи може бути за 10 доларів і у відповідь одразу отримуєте: "Так, але давай за 15 і візьми ще щось". Тобто продавці старатимуться продати те, що вам непотрібно, аби лиш ви дали ті першочергові 15 доларів.

Як туристам поводитися у магазинах в Єгипті?

На місцевих ринках потрібно мати витримку – ніколи не показуйте, що вам дуже сподобався якийсь товар. Заходьте у магазин байдужі, навіть трохи знуджені. Коли продавець почне вам щось пропонувати, показуйте, що вам це не подобається.

У такому випадку продавець точно не намагатиметься заробити більше, а захоче домовитися з вами. Сміливо називайте ту ціну, яку готові заплатити, а можна навіть й меншу.

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Що ще треба знати про відпочинок у Єгипті?

Українські туристи обожнюють відпочинок у Єгипті за красивий підводний світ Червоного моря, тепле сонце і хороші готелі. Однак не лише українці приїжджають на море у цю країну – тут є багато росіян. Більшість українців не хочуть псувати собі відпустку і на відпочинку перетинатися з громадянами держави-агресорки, тож ми розповідали, як обрати готель, аби там не було "сусідів".

По-перше, важливо розуміти, що у Шарм-еш-Шейху і Хургаді ризики зустріти росіян дуже великі через те, що на ці курорти літають прямі чартери з міст Росії. Водночас у Марса-Алам рейсів нема, тому і росіян у готелі ви, найімовірніше, не зустрінете.

Не варто обирати готелі мереж Fun&Sun, Pegas, Coral, бо їх зазвичай викуповують російські туроператори. Краще придивитися до TUI Group та DER Touristik, які орієнтуються на європейський ринок. Крім того, у готелях з обмеженнями 18+ і мінімальною розважальною програмою росіян також зазвичай дуже мало. Також варто звертати на відгуки до готелю – якщо багато з них написані російською мовою, то тут одразу все зрозуміло.