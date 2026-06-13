Пользователь TikTok Юрий Муштук рассказал о распространенных уловках, с помощью которых продавцы в Египте пытаются заманить туристов. Он также поделился советами, как следует вести себя, чтобы получить действительно хорошую скидку.

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Как египтяне пытаются "развести" туристов на деньги?

Во-первых, местные продавцы обожают устраивать шоу для клиентов. Они предлагают им разные товары, заваривают чай, брызгают на них духами, даже выливают эти духи в воду, чтобы показать, что они не растворяются, а потому очень качественные. После такого представления большинству туристов просто неудобно отказаться от покупки.

Более того, продавец может начать давить и даже грубить из-за того, что турист отказывается что-то у него покупать после этого.

Во-вторых, египтяне до конца будут пытаться получить от вас ту сумму, которую они назвали с самого начала. Вот, например: вы спросили цену на какой-то товар, и вам ответили, что он стоит 15 долларов. Вы спрашиваете, можно ли за 10 долларов, и в ответ сразу получаете: "Да, но давай за 15 и возьми еще что-нибудь". То есть продавцы будут стараться продать то, что вам не нужно, лишь бы вы дали те первоначальные 15 долларов.

Как туристам вести себя в магазинах в Египте?

На местных рынках нужно иметь выдержку – никогда не показывайте, что вам очень понравился какой-то товар. Заходите в магазин равнодушными, даже немного скучающими. Когда продавец начнет вам что-то предлагать, показывайте, что вам это не нравится.

В таком случае продавец точно не будет пытаться заработать больше, а захочет договориться с вами. Смело называйте ту цену, которую готовы заплатить, а можно даже и меньше.

Как обманывают туристов в магазинах Египта: видео

Что еще нужно знать об отдыхе в Египте?

Украинские туристы обожают отдых в Египте за красивый подводный мир Красного моря, теплое солнце и хорошие отели. Однако не только украинцы приезжают на море в эту страну – здесь много россиян. Большинство украинцев не хотят портить себе отпуск и на отдыхе сталкиваться с гражданами страны-агрессора, поэтому мы рассказывали, как выбрать отель, чтобы там не было "соседей".

Во-первых, важно понимать, что в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде риски встретить россиян очень велики из-за того, что на эти курорты летают прямые чартеры из городов России. В то же время в Марса-Алам рейсов нет, поэтому и россиян в отеле вы, скорее всего, не встретите.

Не стоит выбирать отели сетей Fun&Sun, Pegas, Coral, так как их обычно выкупают российские туроператоры. Лучше присмотреться к TUI Group и DER Touristik, которые ориентируются на европейский рынок. Кроме того, в отелях с ограничениями 18+ и минимальной развлекательной программой россиян также обычно очень мало. Также стоит обращать внимание на отзывы об отеле – если многие из них написаны на русском языке, то здесь сразу все понятно.