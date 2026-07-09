Саме з такою сумою мандрівниця @aleksandra_podorozhye вирушила снідати, дорогою показавши вулиці Катманду.

За її словами, багатьом може здатися, що це занедбаний район, однак насправді не зовсім привабливий вигляд має самий центр столиці Непалу.

Як виглядає сніданок за 29 гривень?

Заклад, який вона обрала, справив на дівчину неоднозначне враження. Старий ремонт, обдерті стіни та дуже простий інтер’єр, викликали у Олександри порівняння з їдальнею у в’язниці. Туристка зізналася, що спочатку навіть було трохи страшно замовляти їжу.

Додамо, що купюра у 100 рупій виглядає дуже красиво. На ній зображений індійський носоріг, а з лицьової сторони – краєвид на гору Еверест. У ранніх випусках банкнот зображені непальські королі.

На сніданок туристка замовила традиційні непальські момо – популярну місцеву страву, яка схожа на пельмені, але розміром як вареники. До них дівчині подали два соуси: горіховий і гострий.

У цьому закладі момо готують лише з трьома видами начинки: куркою, м’ясом бика або у вегетаріанському варіанті. В одній порції – 10 штук, тому, на думку дівчини, за 29 гривень – це досить достойний сніданок.

Ще одна цікава особливість місцевих закладів полягає у тому, що при виході відвідувачі можуть безкоштовно взяти сушену місцеву траву, яку в Непалі використовують як альтернативу жувальній гумці.

Як виглядає непальський сніданок: дивіться відео

Туристи розповідають, що щоденні витрати в Непалі можуть становити близько 20 доларів на двох, включаючи харчування і проживання.

Ціни на їжу в Непалі дуже доступні: традиційні страви можна придбати за менше ніж 1 долар, а оренда житла починається від 27 доларів за ніч.