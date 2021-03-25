Туристам показали, як виглядає салон літака нового лоукостера Bees Airline: фото

Джерело:avianews.com
Нещодавно в Україні з'явилася ще одна авіакомпанія – Bees Airline. Лоукостер оновив салон і перефарбував один зі своїх літаків Boeing 737-800.
Авіаперевізник прибрав крісла, які раніше використовувала МАУ – колишній експлуатант авіалайнера, і замінив їх на нові тонкіші. Тепер в салоні максимально можливе число сидінь – 189.
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Щоб простіше та швидше прибирати салони – крісла покриті шкірзамінником. Також це дозволяє не використовувати одноразові підголівники.
Нові крісла в Boeing 737-800 Bees Airline / Фото: Денис Кузьменко
Перші два літаки Bees Airline випущені у 2010 році й мають простий салон зі звичайними багажними полицями та стандартним підсвічуванням. Сучасніші Boeing 737-800 оснащені інтер'єром Sky Interior з різнобарвним світлодіодним підсвічуванням і збільшеними поличками для ручної поклажі.
Нові полички в Boeing 737-800 Bees Airline / Фото: Денис Кузьменко
Авіакомпанія була зареєстрована наприкінці 2019 року. Згідно з відкритими даними, власником є український підприємець Сергій Смирний. На сьогодні з авіаперевізником працюють туроператори TPG та TEZ TOUR.
Рейси виконуються з аеропорту "Київ", який є аеропортом базування Bees Airline. На початку авіапарк матиме два повітряних середньомагістральних судна типу Boeing 737-800 NG на 189 місць та вже незабаром флот поповниться ще двома літаками цього типу. У 2022 році флот налічуватиме вже шість літаків.
Цінова політика – приблизно 1000 – 1500 гривень за один квиток.
Відзначимо, раніше Державіаслужба України дозволила лоукосту Bees Airline розпочати польоти за 16 чартерними й 13 регулярними маршрутами. Рейси здійснюються з 22 березня.