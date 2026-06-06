Журналіст з Франції Жульєн Марсо поділився з Lonely Planet корисними порадами, які допоможуть туристам економити під час подорожі у Францію.

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Як зекономити у Франції?

1. Харчуйтеся у місцевих пекарнях. Маленькі пекарні у Франції готують дуже смачну випічку, яка коштує дешевше, ніж обід у ресторані. Багет з шинком та маслом обійдеться у близько 5 євро. Це смачно, дешево і швидко.

2. Скористайтеся послугою спільного використання автомобіля. Серед французів дуже популярний сервіс BlaBlaCar. Він дозволяє не лише економити гроші на таксі та пальному, а й знайомитися з новими людьми. Для туристів це особливо цінний досвід, адже саме місцеві можуть розповісти про найцікавіші і найкращі локації у місті.

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3. Пийте вино у парку. Замість того щоб переплачувати гроші за вино у барі чи ресторані, купіть пляшку у магазині і прямуйте в затишний парк. У Франції нема заборони на вживання алкоголю у громадських місцях, а тому багато місцевих цим користуються. Повірте, смак буде той самий, а от враження, можливо, навіть сильніші.

4. Відвідуйте безкоштовні культурні заходи. Відвідування Лувру, підйом на Ейфелеву вежу, вхід у Версальський палац – усе це коштує чимало грошей. Один лише квиток у Лувр обійдеться у 30 євро, що в еквівалентні становить 1 550 гривень. Однак, за словами Жульєна, у Франції часто організовують безкоштовні культурні події. Наприклад, 21 червня у Франції відзначають Свято музики, під час якого по всій країні відбуваються безкоштовні концерти і заходи. Таких подій насправді є чимало і в різні сезони.

5. Купуйте сезонні продукти. Франція відома своїми смачними овочами, фруктами, сирами і м'ясними виробами. Найкращі ціни можна знайти там, де ці продукти виробляються. Наприклад, долина Луари славиться соковитими грушами, які дають плоди з серпня по листопад.

А як зекономити в інших країнах Європи?

Раніше ми розповідали про те, як туристи можуть оптимізувати свій бюджет у Греції. Зокрема, у цій країні варто відвідати традиційні таверни "ціпурадіко" – тут відвідувачі замовляють лише напої, а закусками їх пригощають. Чим більше напоїв – тим більше закусок. Водночас у ресторанах на півночі країни усім гостям виносять безкоштовний десерт.

В Італії зекономити можна, якщо пити каву на барі, а не сідати за столик – тоді з вас не вирахують плату за обслуговування.