Є у Європі небанальні локації, які здатні подарувати не менше яскравих вражень, ніж найвідоміші туристичні столиці. З посиланням на Travel Off Path розповідаємо про дивовижні місця, які варто додати до свого списку подорожей.

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Які небанальні локації побачити у Європі?

Регіон Загорі у Греції. Цей мальовничий гірський регіон на північному заході Греції відомий своїми кам'яними селами, старовинними арковими мостами та вражаючими краєвидами. Саме тут розташована ущелина Вікос – одна з найглибших у світі. Найкращий час, щоб побачити цю місцевість – весна. Саме у цей період природа розквітає, ріки стають повноводними, а туристів ще нема.

Мальовничий регіон Загорі у Греції / Фото Depositphotos

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Острів Сенья, Норвегія. Літо у Європі щороку стає все спекотнішим, то чому б не спробувати щось новеньке й не забронювати прохолодну відпустку? Острів Сенья пропонує драматичні краєвиди на гори, фіорди й Норвезьке море. Однією з найвідоміших локацій є оглядовий майданчик Tungeneset, звідки відкриваються види на гірський хребет "Зуби диявола". Також туристів приваблює маршрут National Scenic Route Senja, який проходить уздовж узбережжя через найкрасивіші місця острова.



Вид на одне з сіл на острові Сенья / Фото Depositphotos

Марван, Португалія. Це середньовічне містечко на скелястій вершині переносить відвідувачів у минуле. Воно оточене старовинними мурами та вузькими брукованими вуличками. Атмосфера тут абсолютно спокійна. Головною пам'яткою є замок Марван, з якого відкривається краєвид на рівнини регіону Алентежу та сусідню Іспанію. Завдяки розташуванню в природному парку Серра-де-Сан-Мамеде це місце популярне серед любителів піших прогулянок і природи.

Замок Марван у Португалії / Фото Sergio Fiuza

Банська Штявниця, Словаччина. Це місто належить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і є одним з найкрасивіших у Словаччині. Колись Банська Штявниця була одним із найважливіших центрів видобутку срібла та золота в Європі, а коли ресурси закінчилися, то місто наче застигло у часі.

Нині тут на туристів чекають Старий і Новий замки, історичний центр із бароковою забудовою та система з 60 штучних озер "тайхи", які створювали для потреб шахт. Тепер у цих мальовничих озерах можна плавати, влаштовувати пікніти на березі та милуватися природою.



Банська Штявниця / Фото Vojtech Benko

Півострів Беара, Ірландія. Півострів Беара на південному заході Ірландії менш відомий туристам, ніж сусіднє Кільце Керрі, але не поступається йому красою. Регіон славиться дикими узбережжями, гірськими дорогами та затишними рибальськими селами.

Однією з найцікавіших пам'яток є канатна дорога до острова Дерсі – єдина така в Ірландії. Також тут можна побачити стародавні кам'яні кола, руїни історичних споруд і мальовничі панорами Атлантичного океану вздовж маршруту Ring of Beara.

Зелений півострів Баера / Фото Depositphotos

Європа приховує набагато більше цікавих місць, ніж ті, що зазвичай потрапляють до туристичних путівників. Невеликі історичні містечка, віддалені острови та мальовничі природні куточки можуть подарувати не менш яскраві враження, ніж найвідоміші столиці континенту.