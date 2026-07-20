Щоб відпочинок не перетворився на суцільне розчарування, перед бронюванням варто знати кілька важливих нюансів. Українка, яка живе у В'єтнамі і веде свій тікток-блог під ніком @aleksandra_podorozhye, дала поради щодо вибору квартири у цій країні.

Які квартири краще не бронювати у В'єтнамі?

1. У В'єтнамі дуже багато різної живності не лише на вулиці, а й у квартирах. Це можуть бути великі щурі, таргани, розміром з долоню, мурахи. Аби не зустріти когось з них вранці на кухні, варто уникати квартир на 1 і 2 поверхах.

2. Також важливо звертати увагу на розташування житла. Якщо ви не плануєте брати байк в оренду, тоді зручніше взяти квартиру у центрі міста, а не на околицях. Добиратися до набережної та всіх цікавих місць буде значно зручніше, а різниця у ціні між квартирами в центрі і на околиці – невелика.

Зверніть увагу! Раніше ми розповідали про деякі нюанси, які треба врахувати туристам, які зібралися у В'єтнам. Заздалегідь знаючи про них, шок від життя в Азії буде не таким сильним.

Українка розповіла, як туристам обрати квартиру у В'єтнамі: відео

3. Остання порада дуже важлива й українка хотіла б дізнатися про неї раніше, адже мала гіркий досвід – ніколи не орендуйте квартиру у В'єтнамі у хмарочосі. У 45-поверхових будинках є лише одна перевага – дивовижний вид з вікна. Однак мінусів значно більше:

по-перше, доведеться додатково платити 20 доларів за охорону;

по-друге, є велика ймовірність, що на весь будинок буде лише три ліфти, тож часто доведеться довго чекати, щоб дістатися своєї квартири;

по-третє, стіни у цих будинках дуже тонкі – ви будете чути геть усі звуки з сусідніх квартир, навіть звичайні розмови.

Більшості проблем можна уникнути, якщо уважно читати опис житла, перевіряти відгуки інших мандрівників і не спокушатися лише низькою ціною чи красивими фотографіями. В'єтнам може подарувати незабутній відпочинок, але лише за умови, що ви будете готові до місцевих особливостей і заздалегідь врахуєте нюанси.