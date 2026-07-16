В'єтнам приваблює мільйони туристів з усього світу завдяки доступним цінам, теплій погоді майже цілий рік і десяткам популярних курортів. Але варто лише вийти за межі курортних зон, і перед вами постане справжній В'єтнам. Українка @aleksandra_podorozhye, яка зараз живе у В'єтнамі, розповіла про три найбільші мінуси цієї країни.

Які неприємні нюанси варто знати туристам про В'єтнам?

По-перше, у В'єтнамі дуже шумно. Якщо ви засинаєте лише в ідеальній тиші, а кожен звук з вулиці одразу будить вас зі сну, то тут вам буде дуже складно. Тут на вулицях постійний галас, ремонти і крики. О 4:30 в квартирі вже можна чути службу з церкви, а о 8 ранку під вікнами будуть ходити місцеві і кричати щось у мікрофон. Для В'єтнаму це цілком нормально, тож до цього треба просто звикнути.

По-друге, тут дуже багато сміття. Як тільки ви минаєте центральну вулицю, перед вами відкривається неприємна картина – сміттєві пакети, які підпирають дерева або лежать вздовж дороги. Річ у тому, що тут або нема сміттєвих баків, або вони дуже маленькі. Тож місцеві звикли залишати сміття просто біля дороги, а ввечері його забирають прибиральники. Так відбувається постійно.

По-третє, під ноги треба дивитися не тільки тому, що можна випадково зайти в купу сміття, а й через різну живність. Наприклад, щурі і таргани, розміром з долоню – тут норма. На продуктових ринках щурів взагалі дуже багато, але ніхто цим особливо не переймається.

Українка розповіла про мінуси В'єтнаму: відео

Туризм у В'єтнамі зростає

В'єтнам б'є рекорди з туризму і стає шалено популярним. У 2025 році його відвідало 21,5 мільйона іноземців, що на 22% більше, ніж торік. Цікаво, що це навіть більше, ніж було до початку пандемії коронавірусу. Це при тому, що інші країни Азійсько-Тихоокеанського регіону досі не вийшли на докоронавірусні показники.

Більше подорожувати В'єтнамом почали навіть самі в'єтнамці – тепер вони активніше вивчають свою країну і досліджують кожен її куточок.