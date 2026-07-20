Чтобы отдых не превратился в полное разочарование, перед бронированием стоит учесть несколько важных нюансов. Украинка, которая живет во Вьетнаме и ведет свой TikTok-блог под ником @aleksandra_podorozhye, дала советы по выбору квартиры в этой стране.

Какие квартиры лучше не бронировать во Вьетнаме?

1. Во Вьетнаме очень много разной живности не только на улице, но и в квартирах. Это могут быть большие крысы, тараканы размером с ладонь, муравьи. Чтобы не встретить кого-то из них утром на кухне, стоит избегать квартир на 1 и 2 этажах.

2. Также важно обращать внимание на расположение жилья. Если вы не планируете брать мотоцикл в аренду, то удобнее снять квартиру в центре города, а не на окраинах. Добираться до набережной и всех интересных мест будет значительно удобнее, а разница в цене между квартирами в центре и на окраине – небольшая.

Обратите внимание! Ранее мы рассказывали о некоторых нюансах, которые нужно учесть туристам, собирающимся во Вьетнам. Заранее зная о них, шок от жизни в Азии будет не таким сильным.

Украинка рассказала, как туристам выбрать квартиру во Вьетнаме: видео

3. Последний совет очень важен, и украинка хотела бы узнать о нем раньше, ведь у нее был горький опыт – никогда не снимайте квартиру во Вьетнаме в небоскребе. У 45-этажных домов есть только одно преимущество – потрясающий вид из окна. Однако минусов гораздо больше:

во-первых, придется дополнительно платить 20 долларов за охрану;

во-вторых, большая вероятность, что на весь дом будет всего три лифта, поэтому часто придется долго ждать, чтобы добраться до своей квартиры;

в-третьих, стены в этих домах очень тонкие – вы будете слышать абсолютно все звуки из соседних квартир, даже обычные разговоры.

Большинства проблем можно избежать, если внимательно читать описание жилья, проверять отзывы других путешественников и не поддаваться соблазну только низкой цены или красивых фотографий. Вьетнам может подарить незабываемый отдых, но только при условии, что вы будете готовы к местным особенностям и заранее учтете нюансы.