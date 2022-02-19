Як стати ідеальним пасажиром під час подорожі машиною

Той, хто сидить на пасажирському сидінні, здатний створити комфортну атмосферу в машині, а може й порушити її, відволікаючи та дратуючи водія дрібницями.

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Насправді стати ідеальним пасажиром не так вже й складно. Допоможуть у цьому 7 простих звичок.

Розуміння, що головний у машині – водій

Очевидне правило, яке багато хто порушує: у машині головний – водій. Його слід беззастережно слухатися, не сперечатися і не відривати від основної функції у дорозі. А якщо ви з чимось категорично не погоджуєтесь, краще обговорити це до або після поїздки.



Не перемикайте музику / Фото Unsplash

Самостійно слідкуйте за ременем безпеки

Водій – не нянька, йому й так є про що подумати перед поїздкою. Тож, сідаючи в авто, не забувайте пристебнутись без зайвих нагадувань, а тим більше – суперечок.

Не сперечайтеся щодо музики

У дорозі важливо створити комфортну атмосферу й найкраще із цим завданням справляється улюблений плейлист водія. Тому без дозволу не перемикайте музику чи частоту.

Починайте розмову, коли це доречно

Важливо вловити, наскільки доречною є розмова, питання, суперечки під час мандрівки. Якщо водієві нудно – його можна розважати приємною бесідою. Але якщо він втомився або роздратований – вам краще помовчати, а балаканину перенести на інший час.



Підтримуйте порядок у машині / Фото Unsplash

Слідкуйте за чистотою в салоні

У машині підтримуйте порядок, не смітіть і тим більше нічого не викидайте на дорогу під час руху. Також не їжте та не куріть без дозволу водія.

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Зайдіть із вулиці правильно

Не зайвим буде нагадати, що за сирої та дощової погоди в машину слід сідати, витерши та обтрусивши ноги чи парасольку, якщо вони мокрі та брудні. Так ви не лише знизите кількість бруду в салоні, але й зменшите запотівання вікон через високу вологість.

Будьте штурманом

Багатьом водіям простіше та веселіше, якщо в незнайомому місці пасажир стежить за дорогою, підказує знаки та напрямок руху, дивиться, де можна припаркуватися тощо.