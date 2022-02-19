Сидящий на пассажирском сиденье способен создать комфортную атмосферу в машине, а может и нарушить ее, отвлекая и раздражая водителя мелочами.

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На самом деле стать идеальным пассажиром не так уж сложно. Помогут в этом 7 простых привычек.

Понимание, что главный в машине – водитель

Очевидное правило, которое многие нарушают: в машине главный водитель. Его следует безоговорочно слушаться, не спорить и не отрывать от основной функции в пути. А если вы с чем-то категорически не согласны, лучше обсудить это до или после поездки.



Не переключайте музыку / Фото Unsplash

Самостоятельно следите за ремнем безопасности

Водитель – не няня, ему и так есть о чем подумать перед поездкой. Так что, садясь в авто, не забывайте пристегнуться без лишних напоминаний, а тем более – споров.

Не спорьте по поводу музыки

В пути важно создать комфортную атмосферу и лучше с этой задачей справляется любимый плейлист водителя. Поэтому без разрешения не переключайте музыку или частоту.

Начинайте разговор, когда это уместно

Важно уловить, насколько уместен разговор, вопросы, споры во время путешествия. Если водителю скучно, его можно развлекать приятной беседой. Но если он устал или раздражен – вам лучше помолчать, а болтовню перенести на другое время.



Поддерживайте порядок в машине / Фото Unsplash

Следите за чистотой в салоне

В машине поддерживайте порядок, не мусорьте и тем более ничего не выбрасывайте на дорогу во время движения. Также не ешьте и не курите без разрешения водителя.

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Зайдите с улицы правильно

Не лишним будет напомнить, что при сырой и дождливой погоде в машину следует садиться, вытерев и отряхнув ноги или зонтик, если они мокрые и грязные. Так вы не только снизите количество грязи в салоне, но и снизите запотевание окон из-за высокой влажности.

Будьте штурманом

Многие водители проще и веселее, если в незнакомом месте пассажир следит за дорогой, подсказывает знаки и направление движения, смотрит, где можно припарковаться и так далее.