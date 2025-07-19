В Україні найпоширенішими є два види змій – вужі та гадюки. Якщо перший здебільшого миролюбний, то зустріч з гадюкою може завершитися отруйним укусом. 24 Канал з посиланням на Природо-заповідний фонд України розповідає, що робити, якщо ви побачили змію.

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Як діяти, якщо перед тобою – гадюка?

Важливо розуміти, що гадюки рідко нападають першими, якщо їх не тривожити. Саме тому, якщо ви помітили гадюку, то зберігайте спокій і не робіть різких рухів. Не намагайтеся вбити або прогнати змію. Краще зупиніться і повільно відійдіть назад не обертаючись до гадюки спиною.

Як уникнути зустрічі з гадюкою?

Перед тим як сідати або лягати на траву, уважно її роздивіться.

Ходіть лише протоптаними стежинами.

Не заглядайте у кущі і не лізьте руками у дупла чи під каміння.

Одягайте щільне взуття на довгі штани.

Якщо ви йдете групою, то старайтеся говорити голосно – змії почують вібрації і захочуть уникнути контакту.

До речі, важливо вміти розпізнати гадюку. Зазвичай вона має товсте і коротке тіло, трикутну голову, зигзагоподібний візерунок на спині та вертикальні очі, як у кота. На противагу від блискучого вужа, гадюки матові і рельєфні.

Якщо ж вам не пощастило і гадюка напала, то постарайтеся знерухомити кінцівку. У жодному разі не намагайтеся висмоктати отруту і не прикладайте лід. Першим ділом слід викликати швидку допомогу або ж якнайшвидше дістатися до медичного пункту.