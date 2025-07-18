Більшість павуків, які мешкають у Карпатах, не становлять загрози для людей. Однак є деякі отруйні види, укуси яких можуть викликати серйозну алергічну реакцію. Про них 24 Канал розповідає посилаючись на дані з Вікіпедії.

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Які павуки у Карпатах – отруйні?

Каракурт або інша назва – "чорна вдова"

Ці отруйні павуки зазвичай мешкають на Півдні України, але через зміну клімату їх можна зустріти у передгір'ї Карпат. Отрута каракурта – нейротоксична. Укус викликає сильний біль, пітливість, судоми, а іноді навіть серцеві порушення. Дію отрути можна відчути вже за 15 – 30 хвилин після укусу. Він особливо небезпечний для дітей, літніх людей та алергіків.

Каракурта можна відрізнити за круглим чорним тілом та червоними плямами.



Укус каракурта небезпечний для людей / Фото з Вікіпедії

Павук-хрестовик

Цей вид не такий небезпечний, як каракурт, але його укус може бути доволі болючим. Отрута павука-хрестовика не становить серйозної небезпеки для людини, але викликає почервоніння, свербіж та набряк. Загалом це схоже до укусу оси.

Цей вид мешкає у карпатських лісах та на полонинах.



Павук-хрестовик має хрест на тулубі / Фото André Karwath

Вовчий павук

Вовчий павук кусає лише тоді, коли відчуває загрозу. Його отрута не смертельна, але може спровокувати підвищення температури та алергічну реакцію. Представники цього виду мають сірий або бурий колір, а тому часто маскуються під листя або ґрунт, дуже швидко бігають і можуть переслідувати свою здобич.



Розмір вовчого павука може сягати долоні дорослої людини / Фото Raphaël Poupon

Тарантул

Тарантула легко впізнати серед інших павуків через його волохатість та великі розміри – він найбільший в Україні. Раніше він жив лише на Півдні України, але останніми роками з'явився і на Закарпатті. Першим тарантул нападати не буде, але якщо відчує загрозу для себе чи потомства, то може вкусити. Його отрута не смертельна, але, окрім почервоніння, може викликати озноб і слабкість.

Що робити, якщо вкусив павук?

Не панікуйте – це несмертельно. Продезінфікуйте місце укусу. Прикладіть холодне, щоб зменшити набряк. Якщо з'являться серйозні симптоми – зверніться до лікаря. Постарайтеся сфотографувати павука, щоб медики змогли визначити тип отрути.

У Карпатах рідко можна зустріти отруйні види павуків, адже здебільшого вони мешкають у південних регіонах України. Однак завжди варто бути готовим до всього.