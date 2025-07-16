У Карпатах фіксували понад 500 видів павуків, коли на Лівобережжі України – понад 700. Про те, які павуки небезпечні для людини, розповідає 24 Канал.

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Які павуки в Україні небезпечні для людей?

Каракурт – це єдиний вид павуків в Україні, який може завдати серйозної шкоди здоров'ю людини. Він розповсюджений в Азії і Європі й іноді його називають "європейською чорною вдовою".

Каракурти мають чорний вигляд з круглим тілом, розміри яких можуть досягати 2 сантиметрів. У самців – характерний рисунок з червоних плям, оточених білим. Під час шлюбного сезону самиці також можуть мати на тілі червоні плями, які потім зникають.

В Україні каракурт проживає в Одеській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Донецькій областях і Криму.



Каракурт / Фото з Вікіпедії

Каракурти мають доволі сильну отруту, а їх укус болісний, адже вони прокушують шкіру людини. Зазвичай людина відчуває дію отрути за 15 – 30 хвилин. Протягом першої години біль віддає в кінцівки або живіт.

Унаслідок укусу може з'явитися пітливість, нудота, підвищена температура, утруднене дихання, біль у м'язах, головний біль, судоми.

Тарантул – це найбільший павук в українській фауні, якого легко впізнаваним через його волохатість. В Україні водиться тарантул південноруський – довжина його тіла може сягати 3 сантиметри, а з лапами – до 7 сантиметрів.

Тарантули можуть зустрітися людині у полі, на городі, пасовищі, узбіччі дороги. Тарантули не нападають першими, але якщо ви їх зачепите – можуть вкусити, захищаючи себе чи потомство.



Тарантул / Фото Michael Acheront

Укус тарантула можна порівняти з укусом бджоли. Він не є смертельно небезпечним для людини, але може загрожувати алергічною реакцією.

Жовтосумий павук поширений по всій Україні. Цей павук, який може сягати одного сантиметра, має жовте тіло й не плете сіток.

Отрута цього павука не вважається небезпечною для людини, але може викликати алергічну реакцію. Тому важливо отримати правильне лікування при укусі.



Жовтосумий павук / Фото GalinaGouz

Зазвичай симптоми після укусу – це біль і набряк, який може пройти навіть без температури.

Ерезус чорний – це рідкісний вид отруйних павуків, якого ще називають "павук-сонечко". Цей вид поширений у Європі, Північній Африці та Середній Азії.

У самців червоне черевце з чорними точками, наче у "божої корівки", а самиця – повністю чорна.



Павук-сонечко / Фото Сергій Кемінь

Цей павук включений у Червоні книги різних країн, тому що є мешканцем степових оселищ, які перебувають під загрозою зникнення.