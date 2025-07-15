Зустріч з гадюкою може завершитися серйозними наслідками, то ж дуже важливо одразу відійти на безпечну відстань від змії. 24 Канал з посиланням на УНІАН розповідає, як відрізнити вужа від гадюки за зовнішністю, поведінкою і місцем проживання.

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Чим відрізняються вуж і гадюка?

Вуж та гадюка мають різну форму голови – у вужа вона овальна та з'єднана з тілом, а зіниці круглі, як у людини. Водночас гадюка має чітко відділену від тулуба трикутну голову та вертикальні, як у кота, зіниці. Також вужі часто мають дві жовті плями з обох боків голови, а гадюки – зигзаг або ромби вздовж спини.

Вужі зазвичай худі і довгі – вони можуть вирости до 1,5 метра. Гадюки мають масивніший вигляд, а їхня максимальна довжина – до 60 – 80 сантиметрів.

Також ці два види можна швидко відрізнити за відтінком – вуж зазвичай глянцевий і виблискує на сонці, а гадюка – матова і має виражений рельєф.

Якщо ви побачили змію біля водойми, у вологому лісі чи на городі, то це, швидше за все, вуж. Гадюки ж полюбляють грітися на сонці – на узліссі, кам'янистих схилах, галявинах або лісостепу.

Що робити, якщо побачили змію?

Під час зустрічі з людиною вужі зазвичай швидко втікають або навіть можуть вдавати мертвих. Гадюки поводяться повільніше, можуть шипіти, скручуватися в клубочок і навіть атакувати.

Важливо не робити різких рухів, а повільно відійти на безпечну відстань. Якщо ж змія укусила, то слід діяти швидко. Укус вужа не є небезпечним, хоча й досить болючим. Та якщо нападницею була гадюка – потрібно звернутися до медиків. У жодному разі не намагайтеся висмоктати отруту, бо це небезпечно та неефективно.