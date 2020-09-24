Як подорожувати з тваринами: правила, які треба знати
Власники собак і кішок знають, що перед тим як вирушити у подорож потрібно подбати про те, з ким залишиться домашній улюбленець. Але є кращий спосіб: взяти його з собою. В такому випадку треба знати всі нюанси, що стосуються перевезення тварин.
Travel24 розповість корисні поради, які стануть в пригоді, якщо ви подорожуєте з улюбленцями.
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Документи
Якщо ви збираєтеся мандрувати зі своїм домашнім улюбленцем, за межі власного населеного пункту, то вам не обійтися без ветеринарного свідоцтва №1, яке видається на основі ветеринарного паспорта тварини. У свідоцтві вказуються координати власника тварини, дати щеплень. В обов'язковому порядку тварині мають зробити щеплення проти сказу за 30 днів до поїздки. Без нього вам не видадуть ветеринарного свідоцтва.
Як подорожувати з тваринами поїздом
У касі вам необхідно показати ветеринарне свідоцтво №1, і тільки тоді вам випишуть квитанцію. Оплата за перевезення тварин відбувається як за людину або місце – 20 кілограмів багажу.
Якщо пасажири не проти, домашній улюбленець може їхати з вами в купе, а якщо вони не згодні, то вам доведеться залишити тварину в тамбурі першого вагона. Якщо ж ви не хочете розлучатися зі своїм улюбленцем, то ідеальним варіантом буде викупити заздалегідь всі місця купе.
Перевезення тварин у поїзді / greekreporter.com
Як подорожувати з тваринами літаком
Якщо ви вирішили подорожувати з домашнім улюбленцем на літаку, то заздалегідь дізнайтеся правила перевезення тварин в авіакомпанії, з якою летите. Адже кожна з них може мати свої нюанси й варіанти. Перевезення тварин оплачується в будь-якому випадку. Квитки на тварину оплачуються як певну кількість кілограмів багажу з певною націнкою.
Корисні поради:
- не дозволяйте тварині пити будь-яку рідину за 4 години до вильоту рейсу
- не давайте тварині транквілізаторів. Під час рейсу температура тіла тварини може знизитися, тоді їй буде потрібно більше часу для звикання до нового оточення
- процес реєстрації тварин може зайняти певний час, тому краще приїхати в аеропорт за 3 години до вильоту.
Перевезення тварин у літаку / lowcost.ua
Що взяти з собою для подорожі з твариною
- підстилку зі знайомим тварині запахом
- мисочку, воду і їжу
- ветаптечку: репелентний нашийник, краплі на холку, знеболювальне, протизапальне та спрей від кліщів.
Гарної подорожі!