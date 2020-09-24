Власники собак і кішок знають, що перед тим як вирушити у подорож потрібно подбати про те, з ким залишиться домашній улюбленець. Але є кращий спосіб: взяти його з собою. В такому випадку треба знати всі нюанси, що стосуються перевезення тварин.

Travel24 розповість корисні поради, які стануть в пригоді, якщо ви подорожуєте з улюбленцями.

Читайте також: Як не зганьбитися туристу: що можна, а чого не варто забирати з готелю

Документи

Якщо ви збираєтеся мандрувати зі своїм домашнім улюбленцем, за межі власного населеного пункту, то вам не обійтися без ветеринарного свідоцтва №1, яке видається на основі ветеринарного паспорта тварини. У свідоцтві вказуються координати власника тварини, дати щеплень. В обов'язковому порядку тварині мають зробити щеплення проти сказу за 30 днів до поїздки. Без нього вам не видадуть ветеринарного свідоцтва.

Як подорожувати з тваринами поїздом

У касі вам необхідно показати ветеринарне свідоцтво №1, і тільки тоді вам випишуть квитанцію. Оплата за перевезення тварин відбувається як за людину або місце – 20 кілограмів багажу.

Якщо пасажири не проти, домашній улюбленець може їхати з вами в купе, а якщо вони не згодні, то вам доведеться залишити тварину в тамбурі першого вагона. Якщо ж ви не хочете розлучатися зі своїм улюбленцем, то ідеальним варіантом буде викупити заздалегідь всі місця купе.



Перевезення тварин у поїзді / greekreporter.com

Як подорожувати з тваринами літаком

Якщо ви вирішили подорожувати з домашнім улюбленцем на літаку, то заздалегідь дізнайтеся правила перевезення тварин в авіакомпанії, з якою летите. Адже кожна з них може мати свої нюанси й варіанти. Перевезення тварин оплачується в будь-якому випадку. Квитки на тварину оплачуються як певну кількість кілограмів багажу з певною націнкою.

Тварини, які важать до 8 кілограмів, можуть подорожувати в салоні літака. Якщо ваш домашній улюбленець важить більше, то він полетить в багажному відділенні.

Корисні поради:

не дозволяйте тварині пити будь-яку рідину за 4 години до вильоту рейсу

не давайте тварині транквілізаторів. Під час рейсу температура тіла тварини може знизитися, тоді їй буде потрібно більше часу для звикання до нового оточення

процес реєстрації тварин може зайняти певний час, тому краще приїхати в аеропорт за 3 години до вильоту.



Перевезення тварин у літаку / lowcost.ua

Що взяти з собою для подорожі з твариною

підстилку зі знайомим тварині запахом

мисочку, воду і їжу

ветаптечку: репелентний нашийник, краплі на холку, знеболювальне, протизапальне та спрей від кліщів.

Гарної подорожі!