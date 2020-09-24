Как путешествовать с животными: правила, которые нужно знать
Владельцы собак и кошек знают, что перед тем как отправиться в путешествие нужно позаботиться о том, с кем останется домашний любимец. Но лучший способ: взять его с собой. В таком случае надо знать все нюансы, касающиеся перевозки животных.
Travel24 расскажет полезные советы, которые пригодятся, если вы путешествуете с любимцами.
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Документы
Если вы собираетесь путешествовать со своим домашним животным, за пределы собственного населенного пункта, то вам не обойтись без ветеринарного свидетельства №1, которое выдается на основе ветеринарного паспорта животного. В свидетельстве указываются координаты владельца животного, даты прививок. В обязательном порядке животному должны сделать прививку против бешенства за 30 дней до поездки. Без него вам не выдадут ветеринарного свидетельства.
Как путешествовать с животными на поезде
В кассе вам необходимо показать ветеринарное свидетельство №1, и только тогда вам выпишут квитанцию. Оплата за перевозку животных происходит как за человека или место – 20 килограммов багажа.
Если пассажиры не против, домашний любимец может ехать с вами в купе, а если они не согласны, то вам придется оставить животное в тамбуре первого вагона. Если вы все же не хотите расставаться со своим любимцем, то идеальным вариантом будет выкупить заранее все места купе.
Перевозка животных в поезде / greekreporter.com
Как путешествовать с животными на самолете
Если вы решили путешествовать с домашним животным на самолете, то заранее узнайте правила перевозки животных в авиакомпании, с которой летите. Ведь каждая из них может иметь свои нюансы и варианты. Перевозка животных оплачивается в любом случае. Билеты на животное оплачиваются как определенное количество килограммов багажа с определенной наценкой.
Полезные советы:
- не позволяйте животному пить любую жидкость 4 часа до вылета рейса
- не давайте животному транквилизаторов. Во время рейса температура тела животного может снизиться, тогда ей потребуется больше времени для привыкания к новой обстановке
- процесс регистрации животных может занять некоторое время, поэтому лучше приехать в аэропорт за 3 часа до вылета.
Перевозка животных в самолете / lowcost.ua
Что взять с собой для путешествия с животным
- подстилку со знакомым животному запахом
- мисочку, воду и пищу
- ветаптечку: репеллентный ошейник, капли на холку, обезболивающее, противовоспалительное и спрей от клещей.
Хорошего путешествия!