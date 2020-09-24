Владельцы собак и кошек знают, что перед тем как отправиться в путешествие нужно позаботиться о том, с кем останется домашний любимец. Но лучший способ: взять его с собой. В таком случае надо знать все нюансы, касающиеся перевозки животных.

Travel24 расскажет полезные советы, которые пригодятся, если вы путешествуете с любимцами.

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Документы

Если вы собираетесь путешествовать со своим домашним животным, за пределы собственного населенного пункта, то вам не обойтись без ветеринарного свидетельства №1, которое выдается на основе ветеринарного паспорта животного. В свидетельстве указываются координаты владельца животного, даты прививок. В обязательном порядке животному должны сделать прививку против бешенства за 30 дней до поездки. Без него вам не выдадут ветеринарного свидетельства.

Как путешествовать с животными на поезде

В кассе вам необходимо показать ветеринарное свидетельство №1, и только тогда вам выпишут квитанцию. Оплата за перевозку животных происходит как за человека или место – 20 килограммов багажа.

Если пассажиры не против, домашний любимец может ехать с вами в купе, а если они не согласны, то вам придется оставить животное в тамбуре первого вагона. Если вы все же не хотите расставаться со своим любимцем, то идеальным вариантом будет выкупить заранее все места купе.



Перевозка животных в поезде / greekreporter.com

Как путешествовать с животными на самолете

Если вы решили путешествовать с домашним животным на самолете, то заранее узнайте правила перевозки животных в авиакомпании, с которой летите. Ведь каждая из них может иметь свои нюансы и варианты. Перевозка животных оплачивается в любом случае. Билеты на животное оплачиваются как определенное количество килограммов багажа с определенной наценкой.

Животные, которые весят до 8 килограммов, могут путешествовать в салоне самолета. Если ваш домашний любимец весит больше, то он полетит в багажном отделении.

Полезные советы:

не позволяйте животному пить любую жидкость 4 часа до вылета рейса

не давайте животному транквилизаторов. Во время рейса температура тела животного может снизиться, тогда ей потребуется больше времени для привыкания к новой обстановке

процесс регистрации животных может занять некоторое время, поэтому лучше приехать в аэропорт за 3 часа до вылета.



Перевозка животных в самолете / lowcost.ua

Что взять с собой для путешествия с животным

подстилку со знакомым животному запахом

мисочку, воду и пищу

ветаптечку: репеллентный ошейник, капли на холку, обезболивающее, противовоспалительное и спрей от клещей.

Хорошего путешествия!