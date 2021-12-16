Зимові поїздки українців зазвичай стереотипно обмежуються "теплими країнами". Звичайно, хочеться втекти від снігу та холоду, плавати у теплому морі та насолоджуватися сонцем, проте є багато інших доступних напрямків для мандрів. Тим більше розслаблятися необов’язково на пляжі, а відкрити для себе нову країну – завжди захопливий досвід.
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Плюси подорожей у несезон
Низькі ціни
Вартість квитків, оренди житла та авто стає основним аргументом для подорожей взимку. Ви можете зекономити суттєву суму, адже вигідніше буває удвічі, а то й утричі. Авіаперевізники влаштовують розпродажі, тому квитки на ті напрямки, які здавалися вам дорогими та недосяжними, можна купити від 5 євро. У магазинах та сувенірних крамницях діють акції, а на базарі можуть знизити ціну або додати товар.
Через невелику кількість туристів, продавці знижують ціни / Фото Валентина Рущак
Мало людей
У несезон ви точно не будете стояти у чергах та чекати, коли з’явиться вільне місце для вдалої фотографії. Туристів стає у кілька разів менше, вони більше не заповнюють площі та історичні локації, тож ви зможете легко роздивитися кожну архітектурну деталь чи сповна насолодитися краєвидом. Також у курортних містах стає менше місцевих, які приїжджають на сезонну роботу.
Великий вибір житла
Окрім того, що під час низького сезону знижується вартість на бронювання готелів чи апартаментів, у вас є шанс заселитися у те житло, на яке зазвичай підвищений попит. Також перевагою є те, що ви можете обрати зручну для вас локацію, а не погоджуватися на будь-який вільний варіант.
Під час низького сезону легше забронювати бажане житло / Фото Валентина Рущак
Справжнє життя міста
Коли немає туристів, можна побачити, чим насправді цікавляться, що роблять та як проводять дозвілля місцеві. Захопливо пізнавати ритм та атмосферу міста, як воно є, гуляти маленькими вуличками, зазирати у майстерні, спостерігати за мешканцями.
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Гостинність місцевих
Тепер у власників закладів є більше вільного часу і вони з радістю приділять вам всю свою увагу. Ви можете поспілкуватися та розпитати усе, що вас цікавить. Мешканці, яких ви зустрінете на вулиці, теж не будуть проти допомогти вам, якщо виникне така потреба. Вони не лише зацікавлені у вашій прихильності, а й самі трохи сумують за гамірним повсякденням.
Власники місцевих закладів приділять вам більше уваги / Фото Валентина Рущак
Мінус зимових мандрівок
Нестабільна погода
Узимку навіть у теплих країнах знижується температура, хоча загалом вона може бути досить комфортною для українців, які приїжджають із засніжених міст. Головна проблема – дощі. Залежно від напрямку, куди ви подорожуєте, змінюється тривалість та характер негоди. Будьте готові, що навряд чи вам пощастить провести всі дні під сонячними променями.
Узимку навіть у теплих країнах знижується температура / Фото Валентина Рущак
Порожні пляжі
Відчути себе наче на безлюдному острові, коли на березі нікого, окрім вас та мальовничої природи, нема – приємно. Мінус полягає у тому, що ви можете лише спостерігати, а купальний костюм вам не знадобиться, адже вода вже холодна, вітер дме сильніше, а сонце не встигає зігріти.
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Недоступні туристичні місця
У низький сезон важливо перевіряти години роботи тих місць, куди ви хочете потрапити. Зміна графіку – поширене явище. Ще неприємніше, коли ви прийдете, а музей, до прикладу, зачинений до наступного сезону. Автобуси чи човни, які курсують туристичними маршрутами, теж можуть не працювати у цей період.
У несезон ви можете відпочивати на безлюдних пляжах / Фото Валентина Рущак
Незручний багаж
Враховуючи те, що ви мандруєте з одних погодних умов у зовсім інші, то варто дуже добре продумати, що ви берете з собою, що одягаєте, як зможете переодягнутися тощо. Без куртки ви змерзнете при очікуванні посадки у літак, але у цій же куртці вам буде дуже спекотно після прибуття у нову країну. Варто спостерігати за погодою, щоб орієнтуватися на приблизну температуру, та обрати кілька речей, які зможете одягнути разом та зняти, коли стане спекотно.
Проблеми з авіатранспортом
Літак взимку може стати справжнім руйнівником ваших планів. Ніколи не організовуйте свій час так, щоб одразу після прильоту з відпочинку їхати на роботу, адже рейс можуть затримати або перенести. Додаткове очікування стосується перельотів в обидві сторони. Рейс, який вилітає з України, може бути затриманий через негоду, засніжену злітну смугу, намерзлий лід на літаку тощо. Середній час затримки становить 30 – 120 хвилин.
Зимові рейси нерідко затримуються через негоду / Фото Валентина Рущак
Рейс, який вилітає в Україну, може бути затриманий через погодні умови, які унеможливлять посадку в аеропорту. Повідомлення про перенесення рейсу можете отримати й за кілька годин до вильоту. Якщо час очікування перевищує 5 годин, то авіакомпанія має забезпечити вас готелем та трансфером. До слова, приїхати на реєстрацію ви все одно повинні у перший призначений час. Інший варіант затримки – літак кружлятиме над аеропортом, але не зможе здійснити посадку. У такому випадку рейс перенаправлять на найближчий аеродром, де можна приземлитися та зачекати, доки не розпогодиться.
Перед тим, як планувати мандрівку в низький сезон, варто зважити всі "за" та "проти". Насправді недоліки можуть бути для вас зовсім не дискомфортними, а плюси істотно переважать. У будь-якому випадку, нехай ніщо не зіпсує вам емоцій від подорожей і пам’ятайте, що спогади з вашого відпочинку будуть яскравіші, ніж дрібні перепони, які ви швидко забудете!
автор: Валентина Рущак