Зимові поїздки українців зазвичай стереотипно обмежуються "теплими країнами". Звичайно, хочеться втекти від снігу та холоду, плавати у теплому морі та насолоджуватися сонцем, проте є багато інших доступних напрямків для мандрів. Тим більше розслаблятися необов’язково на пляжі, а відкрити для себе нову країну – завжди захопливий досвід.

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Плюси подорожей у несезон

Низькі ціни

Вартість квитків, оренди житла та авто стає основним аргументом для подорожей взимку. Ви можете зекономити суттєву суму, адже вигідніше буває удвічі, а то й утричі. Авіаперевізники влаштовують розпродажі, тому квитки на ті напрямки, які здавалися вам дорогими та недосяжними, можна купити від 5 євро. У магазинах та сувенірних крамницях діють акції, а на базарі можуть знизити ціну або додати товар.



Через невелику кількість туристів, продавці знижують ціни / Фото Валентина Рущак