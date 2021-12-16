Зимние поездки украинцев обычно стереотипно ограничиваются "теплыми странами". Конечно, хочется убежать от снега и холода, плавать в теплом море и наслаждаться солнцем, но есть и другие доступные направления для путешествий. Тем более, расслабляться необязательно именно на пляже, а открыть для себя новую страну – всегда увлекательный опыт.
Кстати Самые комфортные страны, где можно перезимовать
Плюсы путешествий в несезон
Низкие цены
Стоимость билетов, аренды жилья и авто становится основным аргументом для путешествий зимой. Вы можете сэкономить существенную сумму, ведь выгоднее бывает вдвойне, а то и втройне. Авиаперевозчики устраивают распродажи, поэтому билеты на те направления, которые казались вам дорогими и недостижимыми, можно купить от 5 евро. В магазинах и сувенирных магазинах действуют акции, а на рынке могут снизить цену или добавить товар.
Из-за небольшого количества туристов продавцы снижают цены / Фото Валентина Рущак
Мало людей
В несезон вы точно не будете стоять в очередях и ждать, когда появится свободное место для удачной фотографии. Туристов становится в несколько раз меньше, они больше не заполняют площади и исторические локации, так что вы сможете легко рассмотреть каждую архитектурную деталь или насладиться видом. Также в курортных городах становится меньше местных, приезжающих на сезонную работу.
Большой выбор жилья
Кроме того, что во время низкого сезона снижается стоимость бронирования гостиниц или апартаментов, у вас есть шанс заселиться в жилье, на которое обычно повышен спрос. Также преимуществом является то, что вы можете выбрать удобную для вас локацию, а не соглашаться на любой свободный вариант.
Во время низкого сезона легче забронировать желаемое жилье / Фото Валентина Рущак
Настоящая жизнь города
Когда нет туристов, можно увидеть, чем действительно интересуются, что делают и как проводят досуг местные. Увлекательно узнавать ритм и атмосферу города, как он есть, гулять по маленьким улочкам, заглядывать в мастерские, наблюдать за жителями.
Вам понравиться Застолье по-грузински: особенности культуры, вдохновляющей весь мир
Гостеприимство местных
Теперь у владельцев заведений больше свободного времени и они с радостью уделят вам все свое внимание. Вы можете пообщаться и расспросить о всем, что вас интересует. Жители, которых вы встретите на улице, тоже не будут против помочь вам, если возникнет такая необходимость. Они не только заинтересованы в вашем хорошем расположении духа, но и сами немного скучают по шумной повседневной жизни.
Владельцы местных заведений уделят вам больше внимания / Фото Валентина Рущак
Минус зимних путешествий
Нестабильная погода
Зимой даже в теплых странах снижается температура, хотя в целом она может быть достаточно комфортной для украинцев, которые приезжают из заснеженных городов. Главная проблема – дожди. В зависимости от направления путешествия меняется продолжительность и характер осадков. Будьте готовы к тому, что вам вряд ли удастся провести все дни под солнечными лучами.
Зимой даже в теплых странах снижается температура / Фото Валентина Рущак
Пустые пляжи
Почувствовать себя как на безлюдном острове, когда на берегу никого нет, кроме вас и живописной природы, – приятно. Минус заключается в том, что вы можете только наблюдать, а купальный костюм вам не понадобится, ведь вода уже холодная, ветер дует сильнее, а солнце не успевает согреть.
Интересно ТОП-5 лучших курортов Европы, где можно прокатиться на лыжах
Недоступные туристические места
В низкий сезон важно проверять часы работы мест, куда вы хотите попасть. Смена графика – распространенное явление. Еще неприятнее, когда вы придете, а музей, например, закрыт до следующего сезона. Автобусы или лодки, курсирующие по туристическим маршрутам, тоже могут не работать в этот период.
В несезоне вы можете отдыхать на безлюдных пляжах / Фото Валентина Рущак
Неудобный багаж
Учитывая то, что вы путешествуете из одних погодных условий в совсем другие, то стоит очень хорошо спланировать багаж. Продумайте, что вы берете с собой, что одеваете, как сможете переодеться и т.д. Без куртки вы замерзнете при ожидании посадки в самолет, но в этой же куртке вам будет очень жарко по прибытии в новую страну. Следите за погодой, чтобы ориентироваться на приблизительную температуру, и выбрать несколько вещей, которые сможете одеть вместе и снять, когда станет жарко.
Проблемы с авиатранспортом
Самолет зимой может стать настоящим разрушителем ваших планов. Никогда не организовывайте свое время так, чтобы сразу после прилета с отдыха ехать на работу, ведь рейс могут задержать или перенести. Дополнительное ожидание касается перелетов в обе стороны. Рейс, вылетающий из Украины, может быть задержан из-за непогоды, заснеженной взлетной полосы, намерзшего льда на самолете и т.д. Среднее время задержки составляет 30 – 120 минут.
Зимние рейсы нередко задерживаются из-за непогоды / Фото Валентина Рущак
Рейс, вылетающий в Украину, может быть задержан из-за погодных условий, которые делают невозможным посадку в аэропорту. Уведомление о переносе рейса можете получить и за несколько часов до вылета. Если время ожидания превышает 5 часов, авиакомпания должна обеспечить вас отелем и трансфером. К слову, приехать на регистрацию вы все равно должны в первое назначенное время. Другой вариант задержки – самолет будет кружиться над аэропортом, но не сможет совершить посадку. В таком случае рейс перенаправят на ближайший аэродром, где можно приземлиться и подождать, пока не согласуют новое время посадки.
Перед тем, как планировать путешествие в низкий сезон, стоит взвесить все за и против. На самом деле недостатки могут быть для вас совсем не дискомфортными, а плюсы могут значительно преобладать. В любом случае пусть ничто не испортит ваших эмоций от путешествий. Помните, что воспоминания из вашего отдыха будут ярче, чем мелкие препятствия, которые вы быстро забудете!
автор: Валентина Рущак