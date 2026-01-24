Переліт із пухнастим другом: як підготуватися та що важливо знати

Більшість мріє вирушити у далеку подорож із собакою, але сам переліт із тваринкою може бути непростим. Щоб усе пройшло спокійно, варто знати кілька основних порад.

Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю з посиланням на Daily Mail.

Які авіакомпанії світу дозволяють подорожувати з тваринами?

Зростає популярність подорожей із домашніми тваринами, і експерти з харчування пояснюють, як підготувати собак до польоту та що вони можуть або не можуть їсти перед зльотом.

Як подорожувати літаком з улюбленцем / фото Canva

Фахівці Years, сервісу підписки на свіжий корм для собак, проаналізували правила перевезення тварин у різних авіакомпаніях. Вони склали список перевізників, які дозволяють маленьких собак у салоні, а також нагадали про суворі вимоги:

тварини повинні перебувати у затвердженій м'якій переносці (зазвичай до 8 кілограмів включно з переноскою);

залишатися під сидінням протягом усього польоту;

бронювати місце заздалегідь, адже кількість місць обмежена.

Серед європейських та міжнародних авіакомпаній, які дозволяють маленьких собак у салоні: KLM, Lufthansa, Air France, Vueling, Aegean, Iberia, Air Canada, Turkish Airlines і Qatar Airways. Правила можуть відрізнятися залежно від маршруту та літака, тому краще перевіряти їх заздалегідь.

Зверніть увагу, що кількість тварин на конкретному типі літака обмежена. Тому під час бронювання квитка слід заздалегідь перевірити наявність цієї опції, пише Lot.com.

Як подорожувати з собачою літаком?

Для поїздок у країни ЄС усі собаки, коти та собаки повинні бути мікрочіповані та вакциновані проти сказу, а також мати довідку про стан здоров'я. Потрібно дотримуватися 21-денної паузи після вакцинації та деяких додаткових вимог щодо обробки від паразитів і обмеження кількості тварин.

Дієта собаки перед польотом грає ключову роль у комфорті подорожі. Експерти радять давати невеликі, легкозасвоювані страви з пісних білків, простих вуглеводів, омега-3 жирних кислот і пробіотиків, щоб зменшити тривогу та здуття живота. Слід уникати:

жирної та великої їжі;

молочних продуктів;

овочів з високим вмістом клітковини (квасоля, сочевиця);

нових або незнайомих ласощів;

залишків людської їжі, які можуть бродити в кишечнику.

Які ще поради повині знати туристи?