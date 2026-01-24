Полезная для вас тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью со ссылкой на Daily Mail.
Какие авиакомпании мира позволяют путешествовать с животными?
Растет популярность путешествий с домашними животными, и эксперты по питанию объясняют, как подготовить собак к полету и что они могут или не могут есть перед взлетом.
Как путешествовать самолетом с любимцем / фото Canva
Специалисты Years, сервиса подписки на свежий корм для собак, проанализировали правила перевозки животных в различных авиакомпаниях. Они составили список перевозчиков, которые позволяют маленьких собак в салоне, а также напомнили о строгих требованиях:
- животные должны находиться в утвержденной мягкой переноске (обычно до 8 килограммов включительно с переноской);
- оставаться под сиденьем в течение всего полета;
- бронировать место заранее, ведь количество мест ограничено.
Среди европейских и международных авиакомпаний, которые позволяют маленьких собак в салоне: KLM, Lufthansa, Air France, Vueling, Aegean, Iberia, Air Canada, Turkish Airlines и Qatar Airways. Правила могут отличаться в зависимости от маршрута и самолета, поэтому лучше проверять их заранее.
Обратите внимание, что количество животных на конкретном типе самолета ограничено. Поэтому при бронировании билета следует заранее проверить наличие этой опции, пишет Lot.com.
Как путешествовать с собачьим самолетом?
Для поездок в страны ЕС все собаки, коты и собаки должны быть микрочипированы и вакцинированы против бешенства, а также иметь справку о состоянии здоровья. Нужно придерживаться 21-дневной паузы после вакцинации и некоторых дополнительных требований по обработке от паразитов и ограничения количества животных.
Диета собаки перед полетом играет ключевую роль в комфорте путешествия. Эксперты советуют давать небольшие, легкоусвояемые блюда из постных белков, простых углеводов, омега-3 жирных кислот и пробиотиков, чтобы уменьшить тревогу и вздутие живота. Следует избегать:
- жирной и крупной пищи;
- молочных продуктов;
- овощей с высоким содержанием клетчатки (фасоль, чечевица);
- новых или незнакомых лакомств;
- остатков человеческой пищи, которые могут бродить в кишечнике.
Какие еще советы должны знать туристы?
Мы уже рассказывали, как путешествовать с ребенком самолетом спокойно и без стресса. Например, для регулярных путешествий стоит выбирать коляску, которую легко разложить одной рукой и провести через узкие очереди в аэропорту. Некоторые модели позволяют брать коляску в салон самолета, что облегчает посадку и прибытие.
Также узнайте советы от профессиональных стюардесс, как сделать полет самолетом комфортным. Одним из лайфхаков является регистрироваться на рейс как можно раньше, чтобы избежать переноса на другой рейс и получить удобное место.