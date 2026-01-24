Полезная для вас тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью со ссылкой на Daily Mail.

Какие авиакомпании мира позволяют путешествовать с животными?

Растет популярность путешествий с домашними животными, и эксперты по питанию объясняют, как подготовить собак к полету и что они могут или не могут есть перед взлетом.

Как путешествовать самолетом с любимцем / фото Canva

Специалисты Years, сервиса подписки на свежий корм для собак, проанализировали правила перевозки животных в различных авиакомпаниях. Они составили список перевозчиков, которые позволяют маленьких собак в салоне, а также напомнили о строгих требованиях:

животные должны находиться в утвержденной мягкой переноске (обычно до 8 килограммов включительно с переноской);

оставаться под сиденьем в течение всего полета;

бронировать место заранее, ведь количество мест ограничено.

Среди европейских и международных авиакомпаний, которые позволяют маленьких собак в салоне: KLM, Lufthansa, Air France, Vueling, Aegean, Iberia, Air Canada, Turkish Airlines и Qatar Airways. Правила могут отличаться в зависимости от маршрута и самолета, поэтому лучше проверять их заранее.

Обратите внимание, что количество животных на конкретном типе самолета ограничено. Поэтому при бронировании билета следует заранее проверить наличие этой опции, пишет Lot.com.

Как путешествовать с собачьим самолетом?

Для поездок в страны ЕС все собаки, коты и собаки должны быть микрочипированы и вакцинированы против бешенства, а также иметь справку о состоянии здоровья. Нужно придерживаться 21-дневной паузы после вакцинации и некоторых дополнительных требований по обработке от паразитов и ограничения количества животных.

Диета собаки перед полетом играет ключевую роль в комфорте путешествия. Эксперты советуют давать небольшие, легкоусвояемые блюда из постных белков, простых углеводов, омега-3 жирных кислот и пробиотиков, чтобы уменьшить тревогу и вздутие живота. Следует избегать:

жирной и крупной пищи;

молочных продуктов;

овощей с высоким содержанием клетчатки (фасоль, чечевица);

новых или незнакомых лакомств;

остатков человеческой пищи, которые могут бродить в кишечнике.

Какие еще советы должны знать туристы?