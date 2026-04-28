Не варто боятися: ось детальна інструкція, як легко орієнтуватися в аеропорту

Щоб перший досвід польоту літаком був легким і спокійним, ми підготували детальну інструкцію, як без зайвого стресу пройти реєстрацію в аеропорту, а також зібрали базові правила, які допоможуть зробити всю подорож простішою.

Пасажири, які вперше потрапляють в аеропорт, часто сприймають його як складний і заплутаний простір. Через велику кількість етапів це може викликати певний страх або розгубленість. Щоб уникнути цього, з посиланням на Jack_travel та ABTA, ми пояснюємо базові правила, які допоможуть легше орієнтуватися в аеропорту, а також рекомендації, які полегшать процес поїздки.

Як орієнтуватися в аеропорту?

Перш за все, рекомендується приїжджати в аеропорт приблизно за 2,5 – 3 години до вильоту. Якщо це чартерний рейс, онлайн-реєстрація зазвичай не є обов'язковою. У випадку лоукостів або регулярних рейсів її варто зробити заздалегідь, адже в аеропорту ця послуга може коштувати 30 – 50 євро.

Що варто зробити в аеропорту

Після входу в термінал насамперед слід знайти табло вильотів, де вказана вся основна інформація: номер рейсу, стійка реєстрації та гейт. Орієнтуватися потрібно саме за номером рейсу, а не лише за містом призначення. Наприклад, на табло може бути зазначено:

LO 3095 – номер рейсу,

– номер рейсу, Люблін – напрямок вильоту,

– напрямок вильоту, 13:40 – час вильоту,

– час вильоту, Check-in 241–280 – стійки реєстрації,

– стійки реєстрації, Area D – зона реєстрації,

– зона реєстрації, Check-in Open – реєстрацію відкрито.

Табло вильотів / фото Canva

Після цього потрібно пройти до своєї стійки, показати паспорт і квиток. Пасажир отримує посадковий талон, а багаж здається окремо. Важливо зберегти багажну бірку. Далі слідує контроль безпеки. Після здачі багажу пасажири проходять сек'юріті-контроль: речі скануються, рідини та техніка викладаються окремо, металеві предмети також потрібно прибрати з кишень. Після цього пасажир проходить через рамку.

Наступний етап – це паспортний контроль. Тут прикордонник перевіряє документи: достатньо просто передати паспорт, іноді ставлять штамп або перевіряють дані в системі. Варто враховувати, що для рейсів у межах країн ЄС або Шенгенської зони цей етап може бути відсутнім. Після всіх перевірок пасажир потрапляє до гейтів – виходів на посадку.

В аеропорту всюди розміщені вказівники, які допомагають орієнтуватися. Основні напрямки:

check-in – реєстрація,

– реєстрація, security – контроль безпеки,

– контроль безпеки, passport control – паспортний контроль,

– паспортний контроль, gates – виходи на посадку.

Також важливо постійно перевіряти табло, адже гейт може змінюватися. Наприклад, на табло може бути зазначено:

LO 3906 – номер рейсу,

– номер рейсу, Gate 2 – вихід на посадку,

– вихід на посадку, Terminal T2 – термінал.

Важливо завжди орієнтуватися саме за номером рейсу, оскільки в один напрямок можуть виконуватися різні рейси з різними виходами.

Щоб знайти свій гейт, достатньо перевірити інформацію на табло та рухатися за вказівниками "Gates". Рекомендується не відходити далеко, адже посадка зазвичай починається за 30 – 40 хвилин до вильоту. Під час посадки пасажир показує паспорт і посадковий талон. Далі його або доставляють до літака автобусом, або він проходить посадку через спеціальний перехід. У салоні необхідно зайняти своє місце та розмістити ручну поклажу.

Які правила варто знати перед польотом?

Щоб подорож почалася без стресу, варто заздалегідь перевірити всі документи. Паспорт, авіаквитки, візи та страхування повинні бути при вас як перед вильотом, так і перед поверненням додому.

Рекомендується подорожувати з легкою ручною поклажею, якщо це можливо. Це дозволяє зекономити час і гроші, але важливо заздалегідь перевірити вимоги авіакомпанії до ваги та розмірів багажу.

Електронні пристрої краще мати зарядженими, а необхідні ліки – у ручній поклажі. Багаж варто зважити вдома або оплатити додаткові місця заздалегідь, щоб уникнути додаткових витрат в аеропорту. Також важливо перевірити дорогу до аеропорту та закласти запас часу на можливі затримки або ремонтні роботи.

У деяких випадках вигідно заздалегідь забронювати паркування або навіть скористатися готелем біля аеропорту з послугою "паркування та проживання". Онлайн-реєстрація також допоможе заощадити час. Обмін валют в аеропортах зазвичай менш вигідний, тому краще підготувати валюту заздалегідь.

Окрему увагу слід приділити правилам безпеки: рідини до 100 мілілітрів, прозорий пакет, а електроніку та металеві предмети потрібно буде діставати під час перевірки.

Які ще поради будуть корисними для туристів?

