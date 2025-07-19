Де є секретна кнопка біля кожного місця?

Стюардеса @zahmarna.kate відверто зізналася, що у неї вже око сіпається, коли вона бачить, як пасажири невдало намагаються підняти або опустити підлокітник на своєму місці. Про це повідомляє 24 Канал.

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У деяких літаках, аби опустити підлокітник, не достатньо його просто порухати руками – він залишиться непорушним. Насправді внизу підлокітника є секретна кнопка, яка може його опустити або підняти.

Дивіться відео про те, як правильно опустити підлокітник у літаку:

При цьому бортпровідниця нагадала, що під час зльоту та посадки з міркувань безпеки усі підлокітники мають бути опущені.

До речі, інша бортпровідниця назвала найкращий час для того, щоб скористатися вбиральнею на борту літака і не застрягнути у черзі. Мовиться про період після першого прийому їжі, коли більшість пасажирів лягають спати або дивляться фільми. Також краще йти у вбиральню, яка розташована у хвості літака.