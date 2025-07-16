24 Канал зібрав поради експертів, аналітику сервісів бронювання та практичний досвід мандрівників, аби ви знали, коли дешевше купувати авіаквитки.

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Коли найкращий час для купівлі квитків?

За 1,5–3 місяці до вильоту – для міжнародних рейсів

Аналітики сервісів Hopper та Skyscanner виявили, що найдешевші квитки зазвичай з’являються:

за 60 – 90 днів до вильоту – для далеких маршрутів (наприклад, з Європи до США чи Азії),

за 30 – 60 днів – для середньомагістральних рейсів (всередині Європи чи до Близького Сходу).

За 2 – 4 тижні – для внутрішніх рейсів

У межах однієї країни (наприклад, Іспанії, Німеччини чи Італії) дешеві квитки з’являються ближче до дати подорожі – приблизно за 2 – 3 тижні. Але тут усе залежить від сезону.



Коли дешевше купувати квитки на літак / Фото Unsplash

В який день і годину купувати квитки?

Вівторок та середа – найдешевші дні для купівлі квитків (за статистикою Hopper, у ці дні авіакомпанії оновлюють тарифи й знижки).

Ніч або ранок (1:00 – 6:00) – в цей час менше конкуренції на популярні маршрути, тому ціни можуть бути нижчими.

Цікаво! Натомість найгіршими днями для купівлі квитків вважають понеділок зранку та п'ятницю ввечері – це пік ділових бронювань, коли ціни зростають.

Які лайфхаки допоможуть зекономити?

Купуйте у вівторок або середу зранку Шукайте в режимі "інкогніто" або очищуйте кеш браузера Спробуйте альтернативні аеропорти – іноді виліт із сусіднього міста дешевший Підпишіться на алерти цін у сервісах Skyscanner чи Kayak

Правильне планування – це не лише зручно, а й вигідно. Іноді навіть різниця в один день покупки може заощадити до 30 – 50 % вартості квитка.