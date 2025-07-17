Коли найкраще користуватися туалетом у літаку?

Довгі черги до туалету під час польоту можуть бути проблемою. Бортпровідниця Сара, яка вирішила залишитися анонімною, розповіла, коли варто йти у вбиральню під час далекомагістрального перельоту, а коли – краще зачекати. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Travel + Leisure.

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На тривалих рейсах більшість людей йдуть в туалет після другого прийому їжі, який зазвичай відбувається за 60 – 90 хвилин до посадки. У такому випадку утворюються довгі черги, а тому існує ризик, що ви взагалі не встигнете справити свою потребу до того, як потрібно буде повернутися на місце і пристебнутися.

Щойно пілот оголошує, що літак скоро приземлитеся, пасажири біжать до туалетів. Вони також біжать туди одразу після їжі, і можуть застрягти за візками під час прибирання їжі, і їм важко повернутися на свої місця,

– сказала стюардеса.

Сара радить користуватися туалетом після першого прийому їжі. Тоді більшість людей або лягають спати, або дивляться фільми на своїх гаджетах.

Туристична консультантка Рані Чіма радить кілька разів сходити в туалет ще до того, як зайдете у літак. На борту найкраще користуватися вбиральнею, яка розташована у хвості. Річ у тому, що більшість пасажирів йдуть у той туалет, значок якого бачать перед собою. Саме тому у голові літака черги у вбиральню довші.